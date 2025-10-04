Příští týden Češi vstoupí do rozhodujícího týdne bojů o šampionát 2026, které společně pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko.
Když porazí vedoucí Chorvatsko a zvítězí na Faerských ostrovech, před listopadovým závěrečným duelem s Gibraltarem budou mít nejhůř stejně bodů jako dosud suverénní Chorvaté.
„Věříme, že se nám může splnit společný sen. Proto jsme nominační tiskovku udělali v těchto krásných prostorách,“ prohlásil předseda asociace David Trunda. Konala se v knihovně Strahovského kláštera se svolením tamního opata.
Trenér Ivan Hašek seděl u stolu mezi Trundou a Pavlem Nedvědem, manažerem reprezentací. Pokud by národní mužstvo příští týden zaváhalo a ztratilo reálnou šanci na přímý postup, Hašek by se už listopadového duelu s Gibraltarem dočkat nemusel.
Na Chorvatsko a Faery i s Coufalem či Lingrem. V nominaci je znovu také Vydra
Loni sice s týmem vyhrál skupinu Ligy národů, ale debakl 1:4 v Gruzii mu nepřidal. Červnový ostudný výsledek v Chorvatsku (1:5) důvěru nahlodal, zvlášť když se stalo pár dnů po valné hromadě asociace, na které se vyměnilo vedení.
Při volbách Hašek ztratil svého „ochránce“ Petra Fouska, jenž byl dosud předsedou.
Do toho nový šéf Trunda angažoval bývalého reprezentačního záložníka Nedvěda, který se Haškovi „dívá pod ruce“, sleduje každý jeho tah, diskutuje každé jméno v nominaci.
V září sice Češi výsledkově zvládli kvalifikační zápas v Černé Hoře (2:0), ale poté v přípravě po tristním výkonu remizovali se Saúdskou Arábií (1:1).
„Sedli jsme s Pavlem i s trenérem, všechno jsme zanalyzovali a těšíme se na říjnové zápasy,“ prohlásil předseda Trunda. „Jiné téma jsme neřešili.“
Na páteční tiskovce byste na Haškovi nepoznali nejistotu nebo nervozitu, vyhlížel jako obvykle. Jen na dotaz ohledně sparťanského útočníka Jana Kuchty, který se do nominace nevešel, reagoval trochu podrážděně. „Pojďme se bavit o hráčích, kteří v nominaci jsou,“ odvětil nejdřív. „A pak má slabší formu.“
Šéf FAČR kritizoval: Výkon proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou
A dál? „K zápasu se Saúdskou Arábií se moc vracet nebudeme, možná si s hráči řekneme jen pár slov. Hlavně jsem rád, že jsme s ní hráli. Když se dostaneme na mistrovství světa, nerad bych, abychom poprvé čelili soupeři z Asie až tam. Vzpomněl jsem si na rok 1982, kdy tehdejší Československo mělo na mistrovství světa ve skupině Kuvajt. Všichni si mysleli, že ho snadno porazí, ale najednou to nešlo,“ přemítal Hašek.
V krajně nepovedeném utkání se Saúdskou Arábií se nehodlá šťourat ani Nedvěd.
„To jsme vyřešili hned. Teď se musíme soustředit na Chorvatsko a Faery, čekají nás nejdůležitější zápasy kvalifikace. Probírali jsme hráče i systém, může nastat cokoli, tak chceme být připravení na jakékoli okamžiky v utkání,“ poznamenal manažer Nedvěd.
„Ve fotbalové kariéře nejste pořád v nejlepší pohodě a formě. Teď je třeba se koncentrovat na úkol, který máte v reprezentaci, kde není možnost opravy. Hráči si uvědomují, že musí do zápasu dát víc než každý týden v lize,“ zdůraznil Nedvěd.