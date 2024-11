KOMENTÁŘ: Rok reprezentačního kouče Haška? Prospěl. Bez vyznamenání

7 výher, 3 remízy, 3 porážky.

Nejlépe to shrnul vlastně on sám v úterý před půlnocí, když pomalu zhasínal olomoucký stadion. Pokud jste u toho nebyli, tak věřte, že ten večer se povedl. Vyprodaná aréna, svěží fotbal, dva pěkné góly, zápletka, nadšení diváci, pekelný závěr a sladký výsledek. Česko porazilo Gruzii 2:1 a vyskočilo do nejvyšší divize Ligy národů, čili mezi evropskou smetánku.

Zároveň si hráči pomohli s ohledem na kvalifikaci o mistrovství světa 2026, která sice v Evropě ještě nezačala, ale už do ní můžete sbírat pomocné body. A těch mají Češi kopec.

Pro los (13. prosince) se posunuli do druhého výkonnostního koše a budou v pětičlenné skupině. Kvalifikaci rozehrají už v březnu a ještě mají 99procentní jistotu, že kdyby ve skupině neuspěli, což se klidně může stát, dostanou opravnou možnost v dodatečné baráži.

Jasně, šampionát v Americe je pořád strašně daleko, začíná se přesně za 567 dní, ale není to nereálný cíl.

Což je Haškova zásluha. Jen k tomu poznání musel nejprve sám dospět.

Dokud si myslel, že může s národním týmem zkusit hrát kombinační ťukes, který bude zábavný pro fanoušky, mýlil se. Na červnovém Euru, které zdědil po svém předchůdci Šilhavém, si připsal jediný bod, což byl malér. Po následném výplachu 1:4 v Gruzii se dokonce jednalo, jestli ho vůbec podržet.

Český trenér Ivan Hašek udílí pokyny během domácího utkání Ligy národů proti Gruzii.

To je ta jediná trojka na Haškově vysvědčení za rok 2024. Trojka za velmi špatný odhad v předmětu zvaném perspektiva.

Pro někoho možná budeme shovívaví, protože jsme na vysvědčení nezařadili předmět externí komunikace, která se dřív na trenérských školách nevyučovala. Po ulhané aféře s tříkolkami nebo po nepřesvědčivém vysvětlení, proč útočník Schick vynechá poslední sraz, se známka houpala mezi čtyřkou a pětkou. Ale zůstaňme u hřiště: „Chtěli jsme bavit každou akcí, ale realita je trochu jiná. Potřebovali jsme poctivý přístup, který teď z týmu cítíme v každém momentu. Vrátili jsme se k tomu, co je naší nejsilnější stránkou: kolektivní způsob hry.“

Rozhodně nebude náhoda, že samostatné Česko se na mistrovství světa objevilo jedinkrát, v roce 2006.

Ivan Hašek pamatuje to dřívější. Jako kapitán vedl Československo v Itálii 1990, takže moc dobře ví, jak je takový úspěch vzácný. Zvlášť v éře, kdy český fotbal nenabízí špičkový materiál.

V současnosti ani sebelepší trenér nevysochá vítězné monstrum, kterému se bude tleskat na počkání. Trenér se chtě nechtě musí přizpůsobit hráčům, které má. Atletům, bojovníkům, dělníkům. Prostě chlápkům s herní praxí.

Navzdory jízlivým komentářům na sociálních sítích je přesně takovým typem kapitán Souček, který nevypustí ani vteřinu. Když v úterý nesměl hrát kvůli trestu, zastoupil ho další běžec Král. Ne rozehrávač, ne špílmachr, ne bonviván. Prostě zažraný tygr, který nehraje líbivě, zato pořád kouše.

Sestava českých fotbalistů pro domácí duel Ligy národů proti Gruzii.

Jiné to prozatím nebude.

Naprosto zásadní je pro český tým charakter, pokora a kázeň. Místo v sestavě pak zbývá maximálně pro jednoho fotbalového romantika, jenž nebude tak důsledný při bránění (Černý, Schick, Barák), ale nabídne přidanou hodnotu dopředu. Případně pro jednoho hráče, který maká, ale zrovna nemá úplné vytížení (aktuálně Coufal nebo Chytil).

„Není snadné během jednoho roku kluky poznat, zjistit, na koho se dá spolehnout. To není výmluva: šli jsme do téhle mise s tím, že chceme postoupit na mistrovství světa, což se nemění. Jen jsme potřebovali poznat, jak se hráči chovají, jak reagují na tréninku,“ připomněl Hašek po úterním postupu.

Až se na konci března rozehraje kvalifikace o vysněný svět, Hašek už by měl vědět. A tudíž by neměl udělat chybu.

Ví, že konkurence se nezvýší, takže se neobjeví příliš nových variant.

Ví, že první problém stojí v brance. Nebude-li prověřený Kovář další čtyři měsíce chytat v Leverkusenu, musí hledat jinou alternativu.

Ví, že kapitán Souček je volba číslo jedna, byť se Král bude pokaždé intenzivně snažit, aby pomohl.

Ví, jak důležitý je hroťák Chorý, kterého osudově opomněl, když mohl na Euru porazit Gruzii.

Ví, že u stoperů klidně může vynechat čertíka Krejčího, když bude připravený zrzavý poctivec Jemelka.

Co Hašek neovlivní, je herní vytížení v klubech. Potřeboval by, aby Sparta, Slavia i Plzeň hrály evropské poháry i na jaře. Potřeboval by, aby se noví tahouni Šulc, Provod a Červ nepřehřáli. Potřeboval by mít všechny hráče zdravé, včetně univerzála Sadílka, který mu tolik ublížil při bouračce před Eurem.

A pak? Pak snad Amerika.