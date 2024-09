Musíme začít vyhrávat, jinak tady nemám co dělat, řekl trenér Hašek

Chápete, co se v Tbilisi stalo?

Byli jsme hrozní, to jste viděli sami. Zatímco Gruzínci hráli čelem k bráně a rychle, my zády k bráně a pomalu. Když jsme dostali druhý gól, vypadli jsme ze hry úplně. Máte právo nás kritizovat, ten výkon byl hrozný.

Připomínalo to loňský výbuch 0:3 v Albánii pod trenérem Šilhavým. Viděl jste ten zápas?

Viděl a máte pravdu, že to bylo podobné. Víme o síle soupeře, o jeho zbraních a rychlosti. Ukazujeme si všechno poctivě na videu a stejně po ztrátách míče nejsme schopní vrátit se do správného postavení. Už před zápasem jsem říkal, že kdo dá první gól, bude ve výhodě. Nestíhali jsme, jejich rychlost a kvalita v přechodové fázi byla daleko větší než naše.

Jaké chyby si vyčítáte? V taktice, ve výběru hráčů?

Všechno si zanalyzujeme s asistenty, uděláme si rozbor. Ale obecně platí, že se nedá vyhrát zápas, ve kterém hrajete dobře jen prvních dvacet a posledních deset minut. To pak nemusíte řešit, jestli postavit někoho jiného, když celý týmový výkon byl zklamání. Ani nikdo z jednotlivců nepodal optimální výkon. Na takovou porážku vážně není výmluva.

Co se s tím průšvihem dalo udělat během zápasu? Kromě toho, že jste o přestávce vystřídal dva nejslabší Čvančaru s Králem?

Gruzie nás přehrávala ve středu hřiště. Při každé ztrátě naše zbytková obrana nestačila. Museli jsme posílit střed hřiště, nasadit náběhové hráče, kteří trhají obranu. Proto přišel třeba Lingr, ale celkově to bylo hrozně málo.

Váš čtvrtý soutěžní zápas u reprezentace a třetí porážka. Vítězství žádné, Euro se nepovedlo a teď tohle. Cítíte se pod extrémním tlakem?

Tenhle výsledek jde za mnou. Už v úterý proti Ukrajině musí dostat prostor další hráči. Dostanou příležitost a musí ji chytnout za pačesy. Musí ukázat jinou tvář. Co jsme předvedli v Gruzii, to nebyla dobrá propagace našeho fotbalu.

Berete příští souboj s Ukrajinou jako zápas o svou pozici?

Samozřejmě to tak je. Musíme začít vyhrávat, jinak tady nemám co dělat. Musíme ukázat jinou tvář. Takovou, ze které bude z hráčů cítit úplně jiný entuziasmus.

Je to přesně šest let, kdy po podobné ostudě přišla palácová revoluce. Ještě v letadle z ruského Rostova po porážce 1:5 dostal padáka trenér Jarolím. To teď nenastane, ale jak svůj tým budete před úterým zvedat?

Jak jsem říkal, dostanou příležitost jiní. Musíme do toho jít úplně jinak, hrajeme doma. Sami jsme si tu špatnou situaci zavinili, sami se z ní musíme dostat.

Po zápase se česká šatna na dlouho zavřela. Co v ní padlo za slova?

Kluci moc dobře vědí, že se stal průšvih. Křičet teď na ně nemá cenu. Něco jsem k tomu řekl, sami hráči taky. Za tři dny se musíme fanouškům revanšovat a omluvit. Na hřišti musí vyběhnout úplně jiný tým.

S daleko lepším mentálním nastavením? S chutí se rvát?

Nemyslím, že mentální nastavení bylo špatné. Začátek určitě nenasvědčoval, jak špatně to celé dopadne. Ale první gól z kontru, který skončil penaltou, nás nahlodal. A pak? Pořád jsme byli všude druzí, pozdě u balonu. Po druhém gólu na nás padla deka a nebyli jsme schopní si ani kloudně přihrát.

Pekelná atmosféra nemohla tým vykolejit? Vášniví Gruzínci fandili i na stromech za stadionem.

Všem se hraje líp před plným stadionem, ne na prázdném. Je pravda, že Gruzie prožívá obrovskou euforii, na hlavním náměstí prý bylo dalších sto tisíc diváků. Ale ne, atmosféra nehrála roli, my si to pokazili sami. Navíc se brzy na levé straně zranil Ryneš, takže jsme přišli o jednoho hráče i o střídání. Budeme muset jedno jméno rychle donominovat.