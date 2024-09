Tlak, který na mě je, mi spíš dodává energii. Aspoň to má grády, řekl Hašek

Národní mužstvo po víkendové blamáži v Gruzii (1:4) nutně v Lize národů potřebovalo porazit Ukrajinu, aby se nálada mezi fanoušky i funkcionáři zklidnila.

Ale když se v samém závěru tým ocitl pod drtivým tlakem, k vyrovnání na 3:3 chybělo málo.

„Na můj vkus měl soupeř hodně standardek, rohů. Musíme zapracovat na tom, aby se nám to příště nestávalo,“ řekl Hašek po vítězství 3:2.

Bude tedy teď klid?

Náš konec může přijít kdykoli. I když vyhrajete. Já jsem z arabského světa zvyklý, že musím vyhrát každý zápas. A když se to nepovede, může to být váš konec. Já se tím naučil žít. Mně spíš ten tlak dodává energii, aspoň ty zápasy mají grády.

Příští týden se k vaší pozici může vyjádřit výkonný výbor. Co očekáváte?

To je otázka na něj. Když nás odvolají, život půjde dál.

Jak se žije s tím, když nevíte, co se za týden stane?

S tím problém nemám, s tím žiju celou trenérskou kariéru. Takhle je to pořád. Byl jsem v největším asijském klubu a tam víte, že když jednou v lize prohrajete, tak jdete.

Máte chuť u české reprezentace pokračovat?

Mám velkou chuť. Cesta na mistrovství světa je dlouhá. My jsme v Gruzii dostali na úvod facku co se týče výkonu, projevu, emocí. Jako hráč jsem takovou facku dostal několikrát. Pak záleží, jak zareagujete. Nejdůležitější je, aby měli hráči charakter.

Ten proti Ukrajině ukázali. Pochválíte si změny, které jste udělal?

Byli bychom kritizovaní ještě víc, kdybychom nevyhráli. Vždycky záleží na výsledku. První zápas dobrý nebyl, to víme. Proti Ukrajině tam bylo nasazení, bojovnost, za přístup patří hráčům velký dík.

Co si z toho lze vzít do dalších zápasů?

Vím, kde máme nedostatky. Tým ještě nemá tvář, kterou bychom mu rádi nasadili. Taky bychom si představovali, že budeme hrát v saku a bude to hezky vypadat. Ale my musíme nasadit montérky a odmakat to. Tímhle některé herní kvality musíme nahradit.

Poprvé od vaší premiéry v březnu v Norsku jste nasadil čtyřčlennou obranu. Co vás k tomu vedlo a proč v jejím středu byli zrovna Vitík s Krejčím?

Vycházeli jsme i z předchozího zápasu v Gruzii, kde Hranáč se Zimou toho hodně naběhali, hlavně ve sprintech. Byla tam svalová únava. Taky jsme se snažili, aby u hráčů byla součinnost, kterou znají z klubů. Neměli jsme levého wingbeka, na levý kraj jsme měli k dispozici jen Zeleného a ten se líp cítí jako obránce ve čtyřce.

Bylo pro vás složité nechat na lavici Schicka, největší hvězdu týmu?

Bylo to těžké rozhodnutí pro celý realizační tým. Ale v Gruzii to nevyšlo nejen Patrikovi. Změny se dotkly více hráčů.

Překvapilo vás, že fanoušci soupeře měli v hledišti znatelnou převahu, byť jako domácí tým jste byli vy?

Vypadalo to, že hrajeme venku. Ale je lepší, když je plno a bouřlivá atmosféra, než kdyby lidi nepřišli. S Ukrajinou tak budeme hrát dvakrát venku, je to náročné.