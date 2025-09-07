Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií

Česko proti exotickému soupeři nastoupí tři dny po kvalifikačním vítězství v Černé Hoře (2:0), které mu udrželo reálnou naději na přímý postup na mistrovství světa 2026.
A zároveň takřka jistě mu výhra zajistila druhou příčku ve skupině. Ta je důležitá pro nasazení v baráži, aby národní mužstvo hrálo případné semifinále doma.
Česko – Saúdská Arábie
přípravný zápas
výkop: pondělí 19.15 v Hradci Králové
„Kluci mi dali ten nejhezčí dárek,“ řekl kouč v neděli odpoledne na tiskovce na stadionu v Hradci Králové.
Máte s odstupem času na výkon v Černé Hoře jiný pohled než bezprostředně po zápase?
My se k tomu ještě vrátíme krátkou videoanalýzou na dalším srazu, s hráči si k tomu něco řekneme. Samozřejmě, že jsem náš zápas v Podgorici viděl znovu a bylo tam dost chyb. Ale taky spousta dobrých věcí a na nich musíme stavět. Byl to pro nás dobrý zápas před říjnovým soubojem s Chorvatskem, kterému se v jistých momentech může Černá Hora podobat.
Můžete být konkrétní? Jaké chyby, jaké dobré věci?
To si necháme nejdřív pro hráče, musím to říct jim. Vy se na to můžete zeptat příště na další tiskovce.
V jakém stavu mužstvo je? Kvůli zranění ho opustili Douděra s Kušejem, pryč je i Krejčí.
Oba měli drobná zranění. Jelikož šlo o svalové problémy, tak jsme nechtěli riskovat, aby se jim to nezhoršilo. Proto odjeli. Krejda ještě řeší věci ohledně přestupu do Anglie, musel zpátky do Girony. Už před srazem jsme se dohodli, že po Černé Hoře odjede. Ostatní hráči jsou v pořádku.
Zvažoval jste, že byste za ty tři někoho dodatečně povolal, byť v nominaci máte tři brankáře a devatenáct hráčů do pole?
Ano, řešili jsme to na základě zdravotního stavu a kdyby to bylo zapotřebí. Ale je nás tady dost.
Co od zápasu se Saúdskou Arábií očekáváte? Ve čtvrtek v Praze porazila Severní Makedonii 2:1.
Arábie za poslední dobu udělala největší progres ze všech týmů ze zálivu. Všichni jejich reprezentanti trénují v klubech s těmi nejlepšími hráči na světě, to je zlepšuje. Mají trenéra, který má mezinárodní renomé. Je to velmi nebezpečný tým, kvalita tam opravdu je. Jsou na tom dobře technicky, rychlostně, dynamicky. Kanno má obrovské individuální kvality, Davsárího jsem kdysi trénoval v al-Hilálu. Neskutečně zajímavý hráč, v rychlosti umí věci, které v Evropě moc zvykem nejsou. Ale byl zraněný, tak nevím, jestli bude hrát.
Jak zápas pojmete? Dáte šanci těm, kteří v Černé Hoře nehráli či nastoupili jen na pár minut?
Je to prestižní mezistátní utkání. Konfrontace se zemí z asijské federace je dobrá v tom, abychom viděli, jak na tom jsme. Opravdu pro nás důležitý zápas. Můžou se objevit hráči, kteří v národním mužstvu dostanou příležitost poprvé. Z toho pak můžeme čerpat do budoucna.
Vybral jste si za soupeře Saúdskou Arábii i proto, že jste tam jako trenér působil?
Měli jsme i jiné možnosti, ale Saúdská Arábie byla pro nás jednak nejzajímavější a taky papírově nejsilnější. A hlavně můžeme hrát doma, to jsme chtěli. Asijský styl je trochu jiný, než na co jsme zvyklí, tak si ho aspoň vyzkoušíme.