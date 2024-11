Na hrot Kliment, nebo Chytil? O sestavě máme jasno, říká trenér Hašek

Když to národní mužstvo zvládne, vyhraje v Lize národů svou skupinu a postoupí do nejvyšší úrovně soutěže ke Španělsku, Portugalsku, Německu či Francii.

Zároveň si takřka jistě vybojuje účast v případné baráži o postup na mistrovství světa 2026, pokud by příští rok selhalo v kvalifikaci.

„S Gruzií jsme za poslední půl rok hráli dvakrát a každý zápas byl jiný, i když oni pokaždé vycházeli z hlubokého bloku a hráli na brejky. My jsme sice víc drželi míč, ale byli jsme neškodní. Teď to bude jiný zápas než ty dva předchozí,“ řekl Hašek na pondělní tiskovce.

ONLINE: Česko – Gruzie podrobná reportáž ze zápasu Ligy národů od 20:45

I bez nepostradatelného kapitána Součka?

Je složité ho nahradit, ale musíme si s tím poradit. Máme tři čtyři varianty a já věřím, že zvolíme tu nejlepší. Že vybereme hráče, který to tam zvládne.

Už jste vybrali, nebo ještě jasno nemáte?

Máme jasno, o celé sestavě máme jasno.

Při absenci takřka dvoumetrových habánů Součka a Chorého ztrácíte výšku při standardkách a centrech, které jsou vaší zbraní. Je to problém?

Je jasné, že výška nám bude chybět. Gruzie může mít vzadu pět hráčů, kteří mají aspoň sto devadesát centimetrů. Ale jsem přesvědčený, že kluky dokážeme nahradit.

Za Chorého jste dodatečně nominoval slávistu Chytila, který před dvěma lety v Olomouci při svém debutu za národní mužstvo a jako hráč místní Sigmy dal hattrick. Zároveň v kádru máte současného olomouckého útočníka Klimenta, který je nejlepším střelcem letošní ligové sezony. Hraje při skládání sestavy roli fakt, že hráč nastoupí doma?

I kdybychom hráli kdekoli jinde, tak Honza Kliment má díky své kvalitě šanci se dostat do sestavy stejně jako Kuchta, Lingr nebo Chytil. Ale je pravda, že ti, kteří hrají doma, mají výhodu v tom, že je místní fanoušci poženou a oni se budou chtít ukázat.

Od zářijového debaklu 1:4 v Gruzii jste neprohráli a vyšvihli se do čela skupiny. V čem se Česko zlepšilo nejvíc?

Tenkrát Gruzie odehrála vynikající zápas, my zase nejhorší od chvíle, co jsem k týmu přišel. Snažíme se z toho poučit, vzadu se musíme mít na pozoru, jejich ofenzivní kvality jsou velké. Útok Kvaracchelija, Mikautadze a Davitašvili je top. Nesmíme se dostat do situací, kdy nám budou chodit do rychlých brejků.