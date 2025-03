Nažhavený kouč Hašek: Hlavně nehledat alibi v trávníku, výhra je naší povinností

Jste nervózní?

Myslím, že jsem vždycky míň nervózní než soupeř. Aspoň si to vždycky říkám. Samozřejmě jsem v očekávání, ale to jsou takové příjemné pocity. To samé adrenalin, ten když nemáte, tak vám hodně chybí. Těším se na zápasy, těšili jsme se už na sraz, ať máme hráče pohromadě.

Česko – Faerské ostrovy sobota 20.45 v Hradci Králové rozhodčí: Obrenovič - Praprotnik, Kordež (všichni Slovinsko)

Máte jasno o sestavě?

Máme. Jsem především rád, že jsou všichni nominovaní k dispozici, i když máme ještě jeden trénink, tak to snad nezakřiknu. To je pro nás nejdůležitější.

Kdo bude chytat?

Neříkám to před žádným zápasem. Vy asi tušíte. Trenéři brankářů všechny tři připravili dobře. Ale jméno vám neřeknu.

Zvažujete od začátku nasadit na hrot Schicka s Chorým?

Je to jedna z variant, když máme oba k dispozici. Uvidíte v sobotu, jak jsme se rozhodli. Já věřím, že jsme se rozhodli dobře.

Na hřišti v Hradci v týdnu vyměnili trávník. Viděl jste, v jakém je stavu?

Hlavně nechci, aby někdo hledal alibi v trávníku. Musíme hrát tak, abychom zvítězili, ať bude jakýkoli. Takže stav trávníku nechci komentovat. Naše povinnost je vyhrát.

S Faerskými ostrovy český tým ještě nikdy body neztratil a nedostal gól. Jak soupeře vnímáte?

Je o rok zkušenější, prohrál s Makedonií, vyhrál v Arménii. Moc gólů nedostává, je organizovaný, nikdo mu nechybí. Není jednoduché se do něj dostat, v obranné fázi jsou hráči zodpovědní a silní v soubojích. Mají hráče, kteří umí chodit do protiútoků, jsou odolní a hrajou poctivý fotbal, který chvílemi bolí.

Na mistrovství světa jste v roce 1990 byl jako hráč. Co se vám vybaví jako první?

Atmosféra v prvním zápase ve Florencii, to je nejvíc, co jsem kdy viděl. Nedá se to zapomenout

A další vzpomínky?

Když si je vybavuju, tak mám obrovskou motivaci. Hráčům říkám, že jsem prošel velkým počtem zápasů i turnajů, ale mistrovství světa je vrchol a nejvíc, čeho můžeme v kariéře dosáhnout.

V kvalifikaci ještě neznáte posledního soupeře, ale po prvním čtvrtfinále Ligy národů je blíž Francie než Chorvatsko. Překvapilo vás to?

Sledoval jsem to, ale pořád říkám, že kdo vyhraje, tak je silnější, ať je to kdokoli. My si nevybíráme, musíme se připravit na jakéhokoli soupeře.