Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Autor:
  5:54
Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.
Ivan Hašek hodnotí akci v utkání s Chorvatskem.

Ivan Hašek hodnotí akci v utkání s Chorvatskem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Tomáš Chorý se po zápase zdraví s chorvatským kapitánem Lukou Modričem.
Tomáš Chorý v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem.
Ladislav Krejčí se zdraví s Lukou Modričem.
19 fotografií

„Když máte s Karabcem takový problém, tak já vám to vysvětlím. Není jednoduché hrát na nejlepšího hráče na hřišti, na Gvardiola. Potřebovali jsme tam někoho, kdo bude pracovat i dozadu, a to zrovna nejsilnější stránka Adama není. Víc se nám tam proto hodil Lingr,“ prohlásil kouč klidným hlasem.

Jeho tým nevyhrál, i tak měl Hašek po kvalifikační bezbrankové remíze s Chorvatskem pro své svěřence jen slova chvály.

„Výsledek není takový, který jsme chtěli, ale klukům nemůžu vyčíst vůbec nic. Šli nadoraz, zápas poctivě odmakali, bohužel na vítězství nedosáhli,“ litoval.

Převládá ve vás radost z výkonu, nebo smutek z remízy?
Základní úkol byl, abychom odešli ze hřiště se vztyčenou hlavou. A to jsme splnili. Bohužel jsme nevyhráli, což lze přičíst i kvalitě soupeře. Klukům děkuju na obětavý výkon, který byl na hranici možností.

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

A taky fyzicky náročný. V prvním poločase jste soupeře zmáčkli, pak bylo vidět, že hráčům docházely síly. Viděl jste to podobně?
Ano, hráli jsme opravdu fyzicky náročný zápas. Vzadu to bylo jeden na jednoho, zvládali jsme to velmi dobře, nikdo nepropadal. Organizace dobrá. Střídali jsme jen hráče vepředu, nechali jsme tam akorát Chorého, který byl pro nás klíčový.

Přesto, neměl jít v závěru na trávník Karabec? Třeba by z jeho centrů přišla šance.
Kdyby hrál, tak byste se zase zeptali, proč nenastoupil Lingr. Nemyslím si, že by to bylo klíčové rozhodnutí v tom, že jsme nevyhráli.

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Největší a jedinou velkou šanci měl Šulc, který při ztrátě míče byl často u Modriče. Bylo jeho úkolem hrát na něj osobní obranu?
Taktický úkol, který měl, nebylo hrát celou dobu na Modriče, ale v určitých fázích si ho přebíral. Bylo to pro něj náročné. Hrál na borce, který ve čtyřiceti letech podává neuvěřitelné výkony. Chtěli jsme, aby ho uštval, ale i pro Pavla to bylo těžký. Luka je fakt dobrej.

Byl vaším nejlepším hráčem Krejčí? A předvedl to, co od hráče z Premier League očekáváte?
Souhlasím.

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Je podle vás stále šance na přímý postup?
Každý zápas hrajeme na vítězství. I když půjdeme do baráže, počítá se každý bod, každý gól, protože nás může posunout mezi nasazené do druhého koše.

Jaká je v týmu nálada?
Naší prací je dostat hráče do správného mentálního rozpoložení, aby byli připravení na nedělní zápas na Faerských ostrovech. Čeká nás náročné utkání. Asi tým osvěžíme, protože někteří jsou hodně unavení. Těm, co nastoupí, věřím. A očekávám od nich, že se vydají jako ti, kteří hráli proti Chorvatům.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Liberec B vs. VarnsdorfFotbal - 10. kolo - 10. 10. 2025:Liberec B vs. Varnsdorf //www.idnes.cz/sport
10. 10. 15:00
  • 1.20
  • 4.71
  • 8.18
Kazachstán vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina J - 10. 10. 2025:Kazachstán vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
10. 10. 16:00
  • 1.12
  • 9.18
  • 27.60
Zlín B vs. HraniceFotbal - 11. kolo - 10. 10. 2025:Zlín B vs. Hranice //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 1.40
  • 3.98
  • 5.21
Hlučín vs. Karviná BFotbal - 11. kolo - 10. 10. 2025:Hlučín vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 2.82
  • 3.49
  • 1.90
Česko vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina B - 10. 10. 2025:Česko vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
10. 10. 18:00
  • 1.15
  • 7.92
  • 16.40
Belgie vs. S. MakedonieFotbal - Skupina J - 10. 10. 2025:Belgie vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
10. 10. 20:45
  • 1.14
  • 8.05
  • 23.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Proč máte problém s tím, že nehrál Karabec? nechápal kouč Hašek

Když už ten večer dostal třetí dotaz na to, proč proti Chorvatům nedal ani minutu Adamu Karabcovi, trenér českých fotbalistů Ivan Hašek se už jen nevěřícně usmíval.

10. října 2025  5:54

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou vše

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

vydáno 10. října 2025

S nulou, ale bez vítězství. Výsledek bolí, předvedli jsme dobrý výkon, řekl Kovář

Nejspíš nečekal, že proti nabušeným Chorvatům prožije vlastně docela klidný zápas. Svítivě žlutý dres si pořádně nezašpinil. Přes sedmdesát minut byl vlastně bez práce. „Ale v závěru jsme šli vabank...

9. října 2025  23:52

Černá Hora jasně prohrála na Faerských ostrovech, Rakušané dali deset gólů

Fotbalisté Černé Hory v kvalifikaci mistrovství světa prohráli na Faerských ostrovech 0:4 a opět se na závěrečném turnaji nepředstaví. Rakušané deklasovali San Marino 10:0 a překonali svou 48 let...

9. října 2025  20:31,  aktualizováno  23:48

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

9. října 2025  20:44,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté v kvalifikaci proti Chorvatsku líbili?

Čeští fotbalisté v klíčovém zápase o mistrovství světa. Jak se vám líbil jejich výkon proti Chorvatsku? Známkujte jako ve škole.

9. října 2025  22:17

Alžírsko se Somálskem neklopýtlo. Slaví vítězství i postup na mistrovství světa

Fotbalisté Alžírska se jako čtvrtý africký celek kvalifikovali na mistrovství světa. Účast na šampionátu, který v příštím roce přivítají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, jim zajistila...

9. října 2025  20:57

Slávistického asistenta Řeháka za pokřik „smrt Spartě“ prošetřuje disciplinárka

Disciplinární komise zahájila řízení s asistentem trenéra fotbalové Slavie Pavlem Řehákem kvůli údajnému pokřiku „smrt Spartě“ po pražském derby v 11. kole první ligy. Slavia a Ostrava dostaly pokutu...

9. října 2025  18:02

Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba

Nejasnosti kolem změn ve fotbalovém Mostě přetrvávají. Konec Jana Skýpaly a jmenování místopředsedy svazu Tomáše Pešíra novým ředitelem třetiligového klubu vzbudilo obrovskou nevoli fanoušků, kteří...

9. října 2025  17:45

Ať hrají Karabec či Vydra, přejí si čtenáři. Proti Chorvatsku by nenasadili Součka

Do klíčového utkání v kvalifikaci na mistrovství světa, v němž čeští fotbalisté potřebují vyhrát nad Chorvatskem, by nasadili ofenzivní sestavu. Čtenáři iDNES.cz mimo jiné radí trenéru Ivanu Haškovi,...

9. října 2025  16:01

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Fanklub z obce Krámy navštívil Kramariče na hotelu. Milé překvapení, smál se

Tu příležitost si nemohl nechat ujít. Andreje Kramariče navštívil v hotelu, kde je chorvatská fotbalová reprezentace ubytovaná před čtvrtečním kvalifikačním zápasem proti Česku, Miroslav Střeleček,...

9. října 2025  13:29

Ševínský: S tátou se popichujeme, kdo je úspěšnější, ale ještě jsem daleko

Fotbalový stadion v Karviné bude mít Adam Ševínský navždy v paměti. Na tamějším hřišti odehrál svůj první zápas v nejvyšší domácí soutěži a vstřelil svůj první gól. Nyní se na něj vrací s...

9. října 2025  13:23

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.