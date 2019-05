Nikdy by mě nenapadlo, že budu sbírat individuální ceny, řekl Vaclík

V březnu pózoval s korunou pro nejlepšího fotbalistu roku 2018, na konci května získal brankář španělské Sevilly poprvé v kariéře také český Zlatý míč, který se uděluje za celou sezonu.

„Teď bych mohl třeba vyhrát ještě cenu pro nejlepšího brankáře nějaké evropské soutěže. Znamenalo by to, že jsme s klubem došli daleko,“ pověděl Vaclík.



Kam až byste chtěl se Sevillou dojít?

Klub má každý rok vysoké ambice, zvlášť teď, když se vrátil sportovní ředitel Monchi, budou jistě předsezonní cíle opět z největších. Chceme se kvalifikovat do Ligy mistrů a uspět v Evropské lize, ve které se Sevilly historicky daří.

Nicméně fakt, že jste v závěru aktuálního ročníku o účast v Champions League přišli, vás musí hodně mrzet.

Rozhodně, protože náskok na Valencii, která nakonec čtvrté místo uhrála, jsme měli v průběhu sezony i třináctibodový. Začali jsme dobře, ale rozjetý ročník jsme si pokazili na jaře, kdy jsme nevyhrávali venku. Odešel trenér Machín, teď končí i jeho dočasný nástupce Caparrós, tak uvidíme, kdo ho nahradí.

Ve Zlatém míči jste navázal triumfy Petra Čecha, vašeho předchůdce v reprezentační brance. Vysoko se umístili i další gólmani, čím to?

Rozhodně je to zajímavé a jsem rád, že jsem na Čechína, který se vysoko umisťoval celou kariéru, navázal. I když tolikrát jako on asi nevyhraju... Osobně mi hodně pomohl přestup do Španělska, jako celému mužstvu se mi povedl začátek, vyhlásili mě hráčem měsíce a to všechno posunulo moji kariéru na další level.

Vyhlížíte už zápasy národního týmu v červnové kvalifikaci?

Máme na Strahově tréninkový kemp pro hráče, kterým sezona skončila dřív a musím říct, že je to super. Připravujeme se společně, pohromadě, nemusíme se chystat sami.

A máte víc času nastudovat nejbližší soupeře - Bulharsko a Černou Horu.

Oba zápasy odehrajeme doma a dobře víme, že je potřebujeme zvládnout. Anglie už má ve skupině šest bodů, ale nahrálo nám, že ostatní týmy se vzájemně obraly. Každý bod bude hrát velkou roli a já věřím, že proti Bulharsku i Černé Hoře uspějeme naplno.