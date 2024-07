Euro už je pryč, koukám dopředu. Souček o vyřazení, ambicích i Slavii

V anketě mu pomohl především povedený podzim, v němž získal pohodlný náskok. V jarní části pak skončil těsně druhý za Ladislavem Krejčím, který nedávno zamířil z pražské Sparty do Girony.

„Jsem na něj zvědavý. Myslím, že to je dobrý přestup a věřím, že se tam prosadí. Ale těch hráčů, kteří by si tohle ocenění zasloužili, je mnohem víc. Ať už můj spoluhráč Vladimír Coufal nebo kluci, kteří získali double v Německu,“ pravil skromně Souček.

Zlatý míč jste vyhrál podruhé v řadě a celkově počtvrté. Máte individuální trofeje ještě kam dávat?

Zatím si je ukládám do skříně, ale po angažmá v zahraničí se chci stěhovat zpátky do Česka a plánuju si udělat takové vlastní muzeum. Je samozřejmě hezké, když získám i nějakou individuální trofej k těm týmovým, kterých je mnoho, ať už tituly a poháry se Slavií či loňská Konferenční liga s West Hamem. Ty si tam chci ve zmenšené podobě taky vystavit. Prostor si určitě udělám.

Loni jste ocenění převzal krátce po zmíněném triumfu v Konferenční lize, teď jste na závěr sezony vypadl s českým týmem na Euru hned ve skupině. Už to přebolelo?

Ale jo... Teď jsem byl dva týdny s rodinou, což je pro mě vždycky odlehčení. Co jsme vypadli, tak jsem viděl možná patnáct minut nějakého zápasu, ale jinak jsem si řekl, že nebudu na zbytek turnaje koukat, protože jsem pořád cítil zklamání a chtěl jsem si dát oddych. Moje holky mi udělaly radost a už je to pryč, teď je důležitá příprava na novou sezonu, ve které máme jako národní tým obrovskou motivaci směrem k Lize národů i nadcházejícímu mistrovství světa.

Proč to na letošním šampionátu nevyšlo?

Co přišel nový realizační tým, tak jsme odehráli čtyři zápasy, čtyřikrát vyhráli a všechno klapalo. Na turnaji jsme vlastně začali dobře, ale pak jsme dostali v 92. minutě gól s Portugalskem, což odstartovalo sérii takových smolných momentů. Pokračovalo to s Gruzií, kterou jsme přehráli a měli jsme vyhrát, což by nám nejspíš stačilo k postupu. Proti Turecku to bylo v deseti těžké, přesto jsme to mohli zvládnout, ale nakonec to nevyšlo.

Měl pozdní obdržený gól proti Portugalsku nějaký psychický dopad na mužstvo?

Nemyslím si. Samozřejmě to pro tým byla rána, protože jsme do poslední minuty bojovali a mohli jsme mít důležitý bod, ale zápas s Gruzií jsme vzápětí odstartovali dobře a mohli jsme rychle vést. To je bohužel věc, na kterou Česko trpí. Celý zápas bojujeme, snažíme se něco vymyslet, ale pak nevyužijeme šance, které prostě musíme dát. Zápas s Gruzií byl zlomový z hlediska celého turnaje.

Po utkání s Tureckem jste kritizoval rozhodčího. Jak jeho výkon vnímáte s odstupem času?

Pořád si stojím za tím, že chtěl být mužem zápasu. My moc nemáme komentovat rozhodčí, ale já si myslím, že oni jsou na Euru taková jediná kaňka. Ať už naše zápasy nebo některé jiné podle mě nebyly úplně ideální. Když dostal Tonda Barák červenou kartu, tak měla přijít i na druhé straně a hrálo by se deset na deset. A pak tam byl Kuchtův neuznaný gól. Ale to už nevrátíme, s Gruzií jsme to měli ve svých rukách a pak bychom se nemuseli bavit o rozhodčích.

Bylo pro vás alespoň malou útěchou, že jste proti Turecku vstřelil svůj vůbec první gól na evropském šampionátu?

Kamarád mi před Eurem říkal, že bych už ten gól na Euru dát měl, jelikož by to byl další skvělý úspěch. Já jsem si ho pak strašně užil, v té chvíli byl ještě hodně důležitý, protože nám dal šanci. Vychutnal jsem si ho i s našimi fanoušky, kteří byli neuvěřitelní. Nakonec nás bohužel na turnaji neudržel, ale i tak na něj budu vzpomínat, protože je to něco výjimečného.

Velký podíl na něm měl i Tomáš Chorý. Co říkáte na jeho přestup do Slavie?

Už jsem se s ním o tom bavil na turnaji, protože jsem vnímal ty spekulace a jsem stále v kontaktu se Slavií, takže jsem něco málo věděl. On má na tom gólu pomalu větší zásluhu než já, je to skvělý útočník. V reprezentaci odehrál pár zápasů, ale už byl u několika důležitých momentů. Jemu stačí opravdu málo a umí být důležitý. Sám jsem mu po oznámení přestupu popřál hodně štěstí a přivítal ho ve slávistické rodině.

Získá s ním Slavia titul?

Věřím v to. Letos jde o hodně, protože je ve hře přímý postup do Ligy mistrů. Proto mě mrzí, co se stalo s Jindrovi Staňkovi, jelikož je to skvělý a zkušený gólman, ale teď bude kvůli zranění dlouho chybět. Slavia má ale kvalitní brankáře a myslím, že bude vzadu stejně silná. Dobře posílila, možná přijde ještě někdo, ale už teď má hodně kvalitní tým. Já na ni budu určitě koukat a věřím, že titul zvládnou vybojovat.

A co vy a West Ham? Jaké máte očekávání od nového ročníku?

Bude to hodně jiné, máme nového trenéra i realizační tým, ale těším se na to. Podobná změna je vždycky fajn a věřím, že nový kouč na nás přenese své zkušenosti. Rádi bychom se znovu dostali do pohárů, protože zápasy v nich jsou něco speciálního. A po individuální stránce doufám, že se nic nezmění na mé roli, protože za ty čtyři a půl roku jsem odehrál takřka všechny minuty. Snad se mi podaří navázat na formu z uplynulé sezony.

Kdy začnete naplno trénovat?

21. července letím rovnou z Česka na Floridu, kde se potkám se zbytkem týmu a budeme tam čtrnáct dní na soustřední. Pak se vrátíme do Londýna a bude týden do začátku sezony. Naštěstí začínáme trošku později, takže bude dostatek času na přípravu.

Zmínil jste nového trenéra Julena Lopeteguie. Už jste s ním mluvil?

Můj první kontakt s ním byl, když mi před Eurem napsal a popřál hodně štěstí. Teď se s ním ale na soustředění uvidím poprvé a věřím, že budeme mít prostor se pořádně pobavit.

Těšíte se na spolupráci s ním?

Mluvil jsem s hráči, kteří pod ním hráli a dostal jsem jenom pozitivní ohlasy. Hlavně mě zajímalo, jaké budou tréninky. Prý jsou zábavné a hodně se hraje s míčem. Trénoval kvalitní týmy, byl u španělského nároďáku, pak v Realu Madrid, v Seville... To o něm hodně vypovídá. Má svůj styl, teď to jenom musí přenést na hráče týmu.

Sice jste říkal, že Euro už moc nesledujete, ale přece – v neděli se hraje finále. Co říkáte na to, že se do něj probojovala Anglie?

Hodně lidí je kritizuje, že nehrají tak skvělý fotbal, což může být pravda, ale jsou ve finále a nikdo jim nemůže nic říct. Hlavně díky Declanu Riceovi a Jarrodu Bowenovi jim to hodně přeju. Bylo by hezké přijet za pár týdnů na West Ham a uvítat tam Jarroda jako mistra Evropy.