Dvě absence za tři roky, teď třetí. Mrzí to, snad pomůžu jinak, doufá Souček

Odmítá odpočívat i v bezvýznamném pouťáku, i když má za sebou náročný program v Premier League. Když hraje fotbal česká reprezentace, Tomáš Souček u toho prostě musí být.

V posledních čtyřiapadesáti mezistátních zápasech chyběl jen dvakrát. Naposled v červnu těsně před Eurem v přípravě proti Maltě, když šlo spíš o tréninkový zápas a trenér Ivan Hašek chtěl vidět v akci i hráče, s kterými se nepočítalo do základní sestavy.

ZNÁMKY Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v Albánii

Od té doby zvládl devětkrát devadesát minut, naposled v sobotu v Tiraně. „Poučili jsme se z loňského roku, kdy jsme tady prohráli tři nula. Hráli jsme, co jsme chtěli, nepouštěli je do brejků, což se povedlo. Udrželi jsme nulu,“ vypočítával v rozhovoru pro Českou televizi.

„A atmosféra? Nikoho nerozhodila, soustředili jsme se sami na sebe.“

První půle se Čechům povedla, po rohu hlavičkoval Jemelka do břevna, vzápětí bez přípravy z dvaceti metrů pálil Červ a domácí brankář Strakosha konečky prstů vytlačil dělovku rovněž na břevno.

V jediné příležitosti druhé půli byl právě Souček. Po přistrčení od Jemelky za obranu chybělo trochu víc šikovnosti, možná lepší koordinace pohybu, aby míč těsně před gólmanem zasáhl. Souboj Ligy národů mohl rozhodnout.

I tak bezbranková remíza udržela Česko na první příčce. V úterý v Olomouci potřebuje Gruzii porazit, bez ohledu na výsledek souboje Albánie - Ukrajina vyhraje skupinu a v Lize národů postoupí do nejvyšší úrovně. Zároveň si tím takřka jistě zajistí místo v baráži o postup na mistrovství světa, pokud by neuspělo v kvalifikaci.

Když Albánci nezvítězí, bude českému týmu stačit i remíza. „Za prvním místem jsme šli od začátku, i když úvodní zápas v Gruzii nám nevyšel. Ale pak jsme už neprohráli, máme dvě výhry, teď dvě remízy a jsme první. Bod z Albánie bereme a doma chceme zvítězit,“ zdůraznil Souček.

On však u toho na hřišti nebude. Věděl to už od čtrnácté minuty sobotního duelu, ve výskoku nechtěně loktem trefil protihráče do hlavy a švýcarský sudí mu dal žlutou kartu. Druhou v soutěži. Poprvé byl napomínán v domácím zářijovém duelu proti Ukrajině.

„Je to komplikace. Sehnat typologicky podobného hráče je samozřejmě těžké. Tomáš je kapitán, lídr, kluk, co odehrál všechno. Ale varianty máme a hned po zápase to budeme řešit,“ prohlásil na tiskové konferenci v Tiraně kouč Ivan Hašek.

„Budu fandit a snažit se pomoct i jinak,“ ujistil Souček.

Když nepočítáme červnové utkání na vesnickém stadionu v Grödigu nedaleko Salcburku, Souček nechyběl v sestavě národního mužstva tři roky. Tenkrát v listopadu 2021 ho tehdejší trenér Jaroslav Šilhavý nenasadil do závěrečného utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 proto, aby se proti outsiderovi z Estonska nevykartoval na nadcházejí baráž ve Švédsku.

Český fotbalista Tomáš Chorý hlavičkuje míč v utkání s Albánií.

Tehdy ve středu pole nastoupili Michal Sadílek s Alexem Králem. Ten se nabízí i nyní vedle Červa, jenž Sadílka nahradil po jeho zranění těsně před Eurem.

Nebýt těchto dvou absencí, Souček by odehrál čtyřiapadesát mezistátních zápasů za sebou.

Proti Gruzii si Česko musí poradit nejen bez Součka, i hrotový útočník Tomáš Chorý v Albánii dostal celkově druhou žlutou kartu. „Byl to takový faul nefaul, bude nám chybět,“ řekl kouč Hašek.

V kádru na jeho pozici jsou Jan Kuchta či Jan Kliment, navíc vedení reprezentace může dodatečně povolat například Mojmíra Chytila, jenž je za něj alternativou i ve Slavii.