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Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Autor:
  16:40
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Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou. | foto: Reuters

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád, že jsem zpátky, protože chci být součástí,“ prohlásil.

Pod Deniou se výrazně proměnila nálada okolo národního týmu, což Součka také ovlivnilo.

„Viděl jsem skvělou partu, jak národní tým začalo Česko vnímat, jak jsme odehráli poslední zápasy, i když to výsledkově nebylo ono. Byl jsem nadšený a chtěl jsem to vidět, proto jsem i tým při minulém srazu navštívil v Anglii,“ popsal Souček na pondělním setkání s novináři.

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A teď už jste zpátky v nominaci.
Prožil jsem tu několik skvělých let, ale posledně jsem chyběl kvůli zranění z mistrovství světa. Mojí hlavní motivací bylo se vrátit do stavu, v jakém jsem teď, protože momentálně jsem rád, jak se cítím. Pro mě je nominace a možnost hrát za reprezentaci to nejvíc. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude.

Už vám trenér nastínil vaši roli?
Zatím jsme se stihli jenom pozdravit a zajít na společný oběd s týmem, bylo to rychlé, ale na tréninku bude prostor. S trenérem jsem se bavil už před srazem, komunikace byla nadstandardní a věřím, že to bude pokračovat. I proto mám obrovskou motivaci.

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V nedávném rozhovoru jste přiznal, že jste zvažoval konec v národním týmu.
Musím říct, že v hlavě jsem měl, jak to se mnou bude dál, ale to je pryč. Nechci se vracet k mistrovství světa ani k tomu, co bylo. Reprezentace byla vždycky to nejvíc, co jsem měl. I přes úspěchy v klubu byla vždy speciální a to cítím i teď.

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„Není to dobré. Víme, že jsme tým, který má jediný úkol – vrátit se do Premier League. Ale ty výsledky ani herní projev nebyly dobré, toho jsme si vědomi. Měnil se trenér, ale není to jen o něm, i my hráči jsme odpovědní. Věřím, že se to změní a třeba nám teď pomůže i reprezentační pauza. Máme tým na to, abychom to zvládli. Pokud nepostoupíme zpátky mezi elitu, bude to neúspěch.“

Takže motivace máte.
Už když jsem měl první start v 18 letech, byla to obrovská čest. Už je to skoro 15 let a platí to pokaždé, když mám na sobě český dres. Jsem hráč, který sem vždycky jezdil strašně šťastný. Zejména po letech v cizině bylo super vidět tu českou mentalitu, teď po pauze je to ještě lepší.

Překvapilo vás, jak moc se herní styl reprezentace změnil za tak krátkou dobu?
Znám ty hráče a vím co dokážou, protože to pravidelně ukazují ve svých týmech. Každý tady je právem. Nový trenér k tomu jen přidal svou vizi a trochu je postrčil. Mluvil jsem s hráči, jak to funguje, a byl jsem šťastný, jak to bylo pozitivní. Věřím, že u toho zůstaneme, protože teď nás čekají dva zápasy Ligy národů a pak hned začíná kvalifikace o Euro. Takže snad nám ta pozitivní nálada vydrží a přibudou i pozitivní výsledky.

Ve čtvrtek vás čeká Španělsko, s nímž jste doma naposledy hráli před více než čtyřmi lety. Tehdy z toho byla remíza 2:2.
Vzpomínám si na to velmi dobře. Možná řeknu, že to je jeden ze zápasů, který mě v rámci reprezentace mrzí nejvíc, protože jsme byli kousek od toho je porazit, ale v závěru jsme dostali nešťastný gól. Ale je to věc, kterou musíme mít v hlavách. I když hrajeme proti asi nejlepšímu týmu světa, musíme tam jít s nastavením, že chceme vyhrát a věřím, že tak to bude. I na podzim jsme nebyli daleko od remízy, takže to je návod. Věřím, že je můžeme doma potrápit a třeba i vyhrát.

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Co říkáte na absence Španělů? K dispozici nebudou třeba Yamal, Rodri či Oyarzabal.
Vždycky je nejlepší hrát proti nejlepším, proto ten fotbal děláme. Chceme se jim rovnat a ukázat, že můžeme být ještě lepší. Ale víme, že třeba Yamal je pro ně klíčový hráč, který dokáže změnit hru, takže pro nás může být výhoda, že jim bude chybět.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.13
  • 3.32
  • 2.03
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.44
  • 4.02
  • 1.91
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.23
  • 3.21
  • 3.25
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 12.20
  • 7.39
  • 1.18
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.88
  • 3.93
  • 1.81
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