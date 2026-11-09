Pod Deniou se výrazně proměnila nálada okolo národního týmu, což Součka také ovlivnilo.
„Viděl jsem skvělou partu, jak národní tým začalo Česko vnímat, jak jsme odehráli poslední zápasy, i když to výsledkově nebylo ono. Byl jsem nadšený a chtěl jsem to vidět, proto jsem i tým při minulém srazu navštívil v Anglii,“ popsal Souček na pondělním setkání s novináři.
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A teď už jste zpátky v nominaci.
Prožil jsem tu několik skvělých let, ale posledně jsem chyběl kvůli zranění z mistrovství světa. Mojí hlavní motivací bylo se vrátit do stavu, v jakém jsem teď, protože momentálně jsem rád, jak se cítím. Pro mě je nominace a možnost hrát za reprezentaci to nejvíc. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude.
Už vám trenér nastínil vaši roli?
Zatím jsme se stihli jenom pozdravit a zajít na společný oběd s týmem, bylo to rychlé, ale na tréninku bude prostor. S trenérem jsem se bavil už před srazem, komunikace byla nadstandardní a věřím, že to bude pokračovat. I proto mám obrovskou motivaci.
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V nedávném rozhovoru jste přiznal, že jste zvažoval konec v národním týmu.
Musím říct, že v hlavě jsem měl, jak to se mnou bude dál, ale to je pryč. Nechci se vracet k mistrovství světa ani k tomu, co bylo. Reprezentace byla vždycky to nejvíc, co jsem měl. I přes úspěchy v klubu byla vždy speciální a to cítím i teď.
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„Není to dobré. Víme, že jsme tým, který má jediný úkol – vrátit se do Premier League. Ale ty výsledky ani herní projev nebyly dobré, toho jsme si vědomi. Měnil se trenér, ale není to jen o něm, i my hráči jsme odpovědní. Věřím, že se to změní a třeba nám teď pomůže i reprezentační pauza. Máme tým na to, abychom to zvládli. Pokud nepostoupíme zpátky mezi elitu, bude to neúspěch.“
Takže motivace máte.
Už když jsem měl první start v 18 letech, byla to obrovská čest. Už je to skoro 15 let a platí to pokaždé, když mám na sobě český dres. Jsem hráč, který sem vždycky jezdil strašně šťastný. Zejména po letech v cizině bylo super vidět tu českou mentalitu, teď po pauze je to ještě lepší.
Překvapilo vás, jak moc se herní styl reprezentace změnil za tak krátkou dobu?
Znám ty hráče a vím co dokážou, protože to pravidelně ukazují ve svých týmech. Každý tady je právem. Nový trenér k tomu jen přidal svou vizi a trochu je postrčil. Mluvil jsem s hráči, jak to funguje, a byl jsem šťastný, jak to bylo pozitivní. Věřím, že u toho zůstaneme, protože teď nás čekají dva zápasy Ligy národů a pak hned začíná kvalifikace o Euro. Takže snad nám ta pozitivní nálada vydrží a přibudou i pozitivní výsledky.
Ve čtvrtek vás čeká Španělsko, s nímž jste doma naposledy hráli před více než čtyřmi lety. Tehdy z toho byla remíza 2:2.
Vzpomínám si na to velmi dobře. Možná řeknu, že to je jeden ze zápasů, který mě v rámci reprezentace mrzí nejvíc, protože jsme byli kousek od toho je porazit, ale v závěru jsme dostali nešťastný gól. Ale je to věc, kterou musíme mít v hlavách. I když hrajeme proti asi nejlepšímu týmu světa, musíme tam jít s nastavením, že chceme vyhrát a věřím, že tak to bude. I na podzim jsme nebyli daleko od remízy, takže to je návod. Věřím, že je můžeme doma potrápit a třeba i vyhrát.
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Co říkáte na absence Španělů? K dispozici nebudou třeba Yamal, Rodri či Oyarzabal.
Vždycky je nejlepší hrát proti nejlepším, proto ten fotbal děláme. Chceme se jim rovnat a ukázat, že můžeme být ještě lepší. Ale víme, že třeba Yamal je pro ně klíčový hráč, který dokáže změnit hru, takže pro nás může být výhoda, že jim bude chybět.