Souček: Podcenění? Kdepak. Teď je náš tým ještě silnější

V Kišiněvě musí jeho tým porazit outsidera z Moldavska. Zatímco domácí chtějí napravit páteční remízu 1:1 s Faerskými ostrovy, Češi naopak hodlají potvrdit výhru 3:1 nad Polskem.

„Snad se to povede. V našem týmu je teď obrovská síla. Skvělý start do boje o Euro si můžeme pokazit jen sami,“ ví Tomáš Souček.

Jaký to proti Moldavsku bude zápas?

Úplně jiný než s Polskem. Chceme hrát aktivněji, být víc na balonu, vytvářet si víc šancí. Ale viděli jsme pár videí ze zápasů Moldavska a je to kvalitní soupeř.

Na co si dát pozor?

Hodně se mluví o tom, že soupeře můžeme podcenit. Ale věřím, že to nehrozí. Náš tým je po výhře nad Polskem ještě silnější. Důležité bude chytnout začátek zápasu. Pokud se to nepovede, soupeř získá sebevědomí a je to pak těžké. Takže důležité bude hrát naplno od první minuty.

Tak jako proti Polsku, že?

No, do zápasu jsme vstoupili skvěle, ještě jednou musím celý tým pochválit. Moc chceme, aby nálada, kterou máme v týmu teď, nám zůstala až do konce kvalifikace.

Tisková konference před zápasem Moldavsko - Česko

Jistě vnímáte pozitivní náladu i od fanoušků.

Jsem rád, že euforie nebyla jen v naší šatně, ale v celém Česku. Cítili jsme ji nejen od všech diváků na stadionu. Ale pořád je to jen první zápas kvalifikace, cesta na Euro je dlouhá. Máme před sebou sedm zápasů, nyní půjdeme teprve za druhou výhrou. A pak si chceme euforii přenést na Euro, kde rozhodně chceme být.

Co vlastně o moldavském fotbale víte?

Všichni samozřejmě známe Šeriff Tiraspol, jejich nejsilnější tým. Já osobně jsem v Moldavsku poprvé a snad si odtud odvezu jen dobré vzpomínky na vítězství.