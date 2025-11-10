„Kluci, kteří to se mnou psali, mi říkali: Pojď do toho rekordu, potřebujeme to do knížky. Já říkám, že jsou blázni, že to je moc gólů. A nakonec to vyšlo dva dny před vydáním, což je krásné,“ usmíval se reprezentační kapitán.
Knihu napsal spolu s novináři Davidem Čermákem a Janem Paličkou.
„Já jsem všechno říkal a oni to psali. Hodně se mnou diskutovali, protože jsem detailista jak na hřišti, tak v životě. Takže když se mi něco nelíbilo, hned jsem je opravil. Myslím, že to byla skvělá týmová práce,“ pochvaloval si.
„Spolupráce s ním byla výborná a jsme vděční, že si nás vybral, abychom tu knížku napsali s ním,“ řekl Čermák. „Dostal jsem nabídku napsat knížku, ale bez něj, a já řekl, že jakmile s tím nebude souhlasit on, tak to neudělám. Tomáš si to nechal rozmyslet a za dva měsíce oznámil, že ji chce napsat sám. A myslím, že to bylo výborná volba,“ přidal Palička.
Křest se uskutečnil v nově zrekonstruovaném fanshopu v Edenu. Právě ze Slavie Souček v lednu 2020 zamířil do West Hamu. „Moje spojení se Slavií je silné. Vyrostl jsem tady a budu slávistou navždycky, i když tady už nehraju,“ zdůraznil.
Kniha v prodeji
Portál iDNES.cz přináší ukázky z autobiografie kapitána fotbalové reprezentace Tomáše Součka, která právě vychází. Knihu nazvanou Suk napsal Souček s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, fotbalovými redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. V prodeji bude od středy ve všech knihkupectvích a už nyní ve fanshopu Slavie.
Kromě novinářů pozval své nejbližší přátele, například parťáky z reprezentace Vladimír Coufala a Lukáše Provoda či někdejšího spoluhráče ze Slavie Lukáše Masopusta.
Dorazil také předseda klubu Jaroslav Tvrdík, asistent trenéra Zdeněk Houštecký a pochopitelně i Součkovi nejbližší – manželka Natálie, otec František či děda, taktéž František.
Ti všichni mimochodem promluví spolu s dalšími hosty i v samotné knize.
„Nechtěl jsem to mít složené jenom ze sebe, takže je to půl na půl. Co se dělo mně a kdo byl důležitou součástí mé kariéry,“ prohlásil Souček.
Na křtu pak přítomné bavil i herec Michal Suchánek, jenž také dostal možnost knihu symbolicky polít šampaňským. „A teď vyměním láhev za jeden výtisk,“ rozesmál se.
Ale co vůbec Součka k sepsání autobiografie vedlo?
„Těch nápadů bylo víc, ale tím hlavním je moje helikoptéra. Každý zná moji oslavu a já jsem během své kariéry měl nějaké problémy, takže jsem to chtěl sdílet s lidmi, protože jim to může pomoct. Já budu šťastný, že řeknu světu, že není všechno jenom růžový,“ vysvětlil. „A zároveň jsem si uvědomil, že mi bylo třicet, měl jsem svoje vzory a teď vím, že někteří lidé vzhlíží ke mně. Když jim to dá aspoň něco do života, budu mít radost.“
V knize hovoří mimo jiné o boji s nespavostí, strachem o budoucnost či depresemi.
„Musím říct, že otevřít se byla asi ta nejtěžší část. I jsem to říkal Davidovi s Honzou, že se jim otevřu až po pěti, deseti setkáních. Že prvně budeme mluvit o mládí, o kariéře a jak jsem si k nim vybudoval důvěru, tak jsem se jim otevřel, za což jsem rád. Vím, že někteří lidé to budou brát hodně pozitivně, někteří zase negativně, ale já jsem rád, že to pomůže mně a může to pomoct spoustě lidem,“ prohlásil.
V únoru oslavil třicetiny, takže i z toho pohledu je vydání autobiografie příhodné. Na druhou stranu – jeho kariéra ještě nekončí. Plánuje tedy v budoucnu pokračování?
Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi
„Těžko říct, nikdy nevím, co ještě zažiju. Ale jestli teď jsem měl milník 30 let, můžu mít další milník 40. Když budu mít něco zajímavého po kariéře, tak možná, ale to jsou odhady. Nechci psát knížku, jenom abych ji napsal. Musí dávat smysl,“ zdůraznil.
Vydání oznámil krátce po sobotním utkání s Burnley, v němž 38. gólem v Premier League srovnal Bergerův střelecký rekord. A pod příspěvkem se hned objevily komentáře zahraničních fanoušků, zda vyjde i v angličtině.
„Je pravda, že když jsem to dal na sociální sítě, hned mi všichni říkali, jaký to byl boom a že ji chtějí i v Anglii. My to také chceme a myslím, že ke konci sezony by tam mohlo dojít, protože základna fanoušků je tam obrovská,“ naznačil.
Kniha je už teď dostupná ve slávistickém fanshopu, do oficiálního prodeje pak půjde ve středu 12. listopadu.
„Není tam jen to krásné, ale za všechno, i to negativní, jsem šťastný, protože mě to jako fotbalistu i člověka posílilo,“ uzavřel Souček.