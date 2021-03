Rok pravdy pro Součka. Nejlepší český fotbalista má nakročeno mezi světové hvězdy

Královský trůn se ani na vteřinu nezatřásl.

„Obrovská čest,“ vyprávěl v úterý, když zjistil, že ovládl anketu, v níž hlasují ligoví trenéři, kapitáni, zasloužilí reprezentanti i novináři. „Cením si toho o to víc, že rok byl složitý, doba korony. Nakonec mi fotbalově vyšel nad plán.“

Skutečně: český dříč dotlačil devíti góly podceňovaný West Ham blízko elitní čtyřce a místo záchrany se teď bije o Ligu mistrů.

Estonsko - Česko Online od 20.45 hodin

Proto se výrazný příspěvek očekává i v národním týmu, pro který dnes zápasem proti koronavirem zdeptanému Estonsku začíná boj o mistrovství světa v Kataru.

„Ještě větší lákadlo než Euro,“ vydechl Souček. „Hned úvodní trojzápas bude klíčem k postupu. Věřím, že ukážeme, že na to máme.“

Pro fotbalové Česko je spásou, že se Souček takhle vyloupl.

Ve všem, co dělá, jde příkladem. Těžko budete hledat většího dříče. Člověka, který tak miluje fotbal. Tak férového, oddaného, vděčného za to, co se mu povedlo.

Jeho úterní vítězství v anketě je křiklavým vzkazem všem, kteří chtějí ve fotbale něčeho dosáhnout: Dělejte to jako já!

40 milionů eur je současná cena Tomáše Součka. Přes miliardu korun!

„Nikdy jsem neměl výživového poradce, vlastního fyzioterapeuta nebo osobní tréninky,“ vzpomínal v rozhovoru pro březnové vydání magazínu XFootball. „Pro mě bylo hlavní odmakat si trénink a pak si jít třeba ještě s kamarády zakopat za barák. Věděl jsem, že každé kopnutí do balonu mě může posunout o kus dál.“

I když se jeho talent neprojevil hned, díky ideálnímu mixu povahových vlastností nakonec probublal na povrch a teď o něm ví celá Evropa. Ale stejně je to pořád zvláštní.

Hráč, se kterým se ještě před pár lety táhla pověst defenzivního bourače a kolohnáta, který si při kličce šlape na balon, je teď nejhodnotnějším českým fotbalistou.

Alespoň podle renomovaného serveru Transfermarkt, který čerstvě vyměřil jeho cenu na 40 milionů eur. Přepočteno na koruny = víc než miliarda!

Mimo jiné to znamená že Souček patří mezi 50 nejdražších hráčů v Premier League. A na své pozici defenzivního záložníka mezi deset nejhodnotnějších na světě.

Zdaleka to nemusí být konec, protože ještě v říjnu byla jeho odhadovaná cena poloviční. V prosinci vyskočila o deset milionů eur, před týdnem o dalších deset.

Ale jestli se někomu rozhodně nezamotá hlava z toho, že kolem něj létají bláznivé sumy, je to právě Souček.

Správňák z Havlíčkova Brodu se nemění: když se mluví o tom, čeho dosáhl, většinou se jen nesměle usmívá. Drží si v hlavě zdravou myšlenku, že fotbal dělá i na nejvyšší úrovni hlavně proto, že ho baví.

„Vím, že až skončím, budu chtít hrát nižší soutěže, abych si lásku k fotbalu udržel,“ přesvědčuje. „Taky mám někdy špatnou náladu, někdy se nepodaří zápas, ale vždycky musíte brát fotbal jako zábavnou hru, která vám dělá radost.“

Hlavně tím Souček může inspirovat. Dokazuje, že když máte fotbal odmalička pod kůží a dobrovolně mu věnujete každou volnou chvilku, může se povést vlastně cokoli.

Jako kluk fotbalem žil: sbíral kartičky, časopisy, podpisy. Když ulovil v Edenu autogram Brazilce Adauta, útočníka, který slávisty bavil jihoamerickými kouzly, zářil štěstím ještě několik dní: „A když mě vzal táta někam na zápas, bylo to, jak kdybych měl narozeniny.“

Díky skromné povaze sbírá body i v Anglii, kde týden co týden slyší chválu za góly i pracovitost.

Fanoušky baví jeho rozhovory, ze kterých čiší upřímnost.

Novináři i fotbalové persony se ho zastávaly, když dostal přísnou červenou kartu v zápase s Fulhamem.

Potlesk slyšel ze všech stran třeba i za to, že při příchodu na stadion Manchesteru City z úcty k soupeři nešlápl na klubový znak nakreslený na zemi – obloukem ho obešel.

A když server BBC přinesl jeho podrobně zpracovaný příběh, včetně začátků, kdy narážel na testech ve druhé lize, držel se článek dlouho mezi nejčtenějšími.

Souček je zkrátka in.

A může být ještě víc, protože ho čeká rok pravdy.

Kvalifikace o Katar začíná. Anglická liga se pomalu blíží k dramatickému finiši.

A letní Euro může posloužit jako vstupenka mezi absolutní elitu.