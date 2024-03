Součkův rok na houpačce. Saúdská Arábie? Radši Slavia. Vyhlíží novou repre i Haalanda

Tehdy to byl bázlivý blonďáček s poněkud klátivým pohybem. Dnes? Kapitán reprezentace, střelec důležitých gólů, opora West Hamu, vzor pro mládežníky.

„Jako malý kluk jsem byl do fotbalu blázen jak venku na ulici, tak i před televizí. Sledoval jsem hlavně i českou reprezentaci, kde byli hráči jako Nedvěd, Baroš, Koller, Rosický a další. Když se jim teď můžu přiblížit nebo se k nim dokonce připojit, je to pro mě obrovská čest,“ povídal muž, který dohnal v počtu trofejí právě Tomáše Rosického. Teď je před ním pouze Nedvěd (4), Viktor (5) a Čech (9).

Stejně už toho máte za sebou dost. Náhodou, neplánujete návrat do Česka? Nestýská se vám?

Ve West Hamu mám víceletý kontrakt, jsem tam šťastný. Pokud to půjde tak, jak to jde teď, nechtěl bych nic měnit. A samozřejmě kdybych šel do Česka, v srdci mám jen jeden klubu, Slavii. Zároveň se ale nechci vrátit jen jako nějaký hráč, ale jako velký hráč! Ale to je otázka pár let... Každopádně než někam do Kataru, nebo Saúdské Arábie, radši bych zvolil Slavii... Ale právě teď mám myšlenky jen na nároďák.

Tři nejlepší v anketě Fotbalista roku 2023. Zleva druhý Ladislav Krejčí, vítěz Tomáš Souček a třetí Vladimír Coufal.

Ten se dost změnil, že?

Ano, mění se i moje pozice, teď už jsem jeden z nejstarších. Mladí kluci mají talent, podávají skvělé výkony, a to je dobře, potřebujeme hladový tým. Za pět let zas budou oni prodávat zkušenosti mladým.

V jaké náladě jste na repre sraz dorazil? Proti Aston Ville jste měli výhru na dosah...

Pravda, že jsme byli kousek od vítězství, na druhou stranu jde o čtvrtý tým Premier League, neprohráli jsme. Mrzí mě jen šance, kdy moje ruka vedla k přihrávce na gól, který neplatil. VAR to zkoumal snad pět minut. Mohl z toho být gól a vítězství. Teď se ale soustředím na nároďák.

Cítíte z týmu dobrou atmosféru?

Věřím, že ano, přestože jsme se během pondělí viděli snad jen na pět minut. Nejen noví trenéři, ale i hráči, kteří přijeli hladoví ze svých týmů, a celá česká veřejnost má očekávání. Snad nám budou všichni fandit a začneme novou éru české reprezentace. Jako jeden tým – hráči, fanoušci, realizák. Když k nám fanoušci pomohou, můžeme z toho utvořit něco velkého, co se může ukázat už klidně na Euru.

Cíl na šampionátu v Německu je jaký? Zmínil jste překonat čtvrtfinále z posledního Eura.

Chceme jít postupně, nejdřív zvládnout první zápas. Vždyť máme

Portugalsko, favorita na vítězství! Náš první cíl je postup ze skupiny, chceme se dostat do osmifinále a s podporou fanoušků zvládnout něco jako proti Nizozemsku v Budapešti. To byla nádhera! A pak se může stát cokoli. Můžeme mít velký cíl, ale nejdřív dbáme na postupné kroky.

Už v pátek vás čeká Norsko v čele s útočníkem Haalandem.

Těším se. Se vším respektem k Norsku, bez Kevina de Bruyneho nebude takové. Ale pořád silné: Odegaard, Haaland... Na souboj s ním se těším. Ale vůbec nejvíc na nový český nároďak! Snad do toho vstoupíme hladoví, svěží, plní síly a půjdeme za vítězstvím.