Kam doletíš, helikoptéro? Vysmívaný i velebený, Souček si respekt vydřel

12:00

Jakmile přiletěli do Prahy, spěchala paní Natálie zkoušet šaty, které si vezme na večerní ceremoniál. Musela být přece šik. Jenže přesnou konfekční velikost netušila. Nechávala se překvapit, jaká jí bude pasovat. „Je statečná, že do toho šla se mnou,“ ocenil Tomáš Souček. Při letmém pohledu na manželčino bříško bylo zřejmé, že za pár týdnů ke dvěma dcerám přibude třetí prcek. Bude to syn. Snad můžeme prozradit, že od písmena D.