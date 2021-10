Navzdory zraněním budeme silní, věří Souček. V sobotu tým půjde k volbám

Poprvé od svého odchodu ze Slavie do West Hamu si zahraje na stadionu v Edenu před fanoušky.

Výkop kvalifikačního duelu proti Walesu, ve kterém jde o druhé místo ve skupině, je ve 20.45.

„Chceme ukázat naši kvalitu, předvést lidem, kam míříme, a vyhrát. Pro nás všechny je to velký zápas, ve kterém chceme navázat na sebevědomé výkony z Eura,“ řekl Souček.

Ale narazíte na Wales, který vás v březnu v Cardiffu porazil 1:0.

Koukali jsme na několik videí, na útočnou i obrannou fázi soupeře. Byly tam i úryvky z utkání, které se nám ve Walesu nepovedlo. Ale v hlavách ho mít nebudeme.

Opravdu?

Tohle je jiný zápas, který chceme zvládnout, zvítězit v něm. Budeme se chtít samozřejmě poučit, Wales nás minule potrestal za to, že jsme neproměňovali své šance, v tom se musíme zlepšit.

Speciální motivaci jistě bude mít Patrik Schick, který se do týmu vrací po trestu za červenou kartu právě z duelu na ostrovech.

Jsme rádi, že ho máme zpátky. V Německu ukazuje skvělou formu a věříme, že si ji přenese i sem k nám do národního týmu. Je to náš důležitý střelec, na hřišti ho musíme podpořit, pomoct mu.

Jak velkou komplikací naopak bude, že vám vypadlo několik krajních hráčů včetně Vladimíra Coufala?

Každá ztráta je znát. A zvlášť u Vládi, s kterým jsem každý den i v klubu, bude absence citelná. Ale musíme udělat maximum, abychom chybějící hráče nahradili, zvládli to i bez nich. Máme tu za sebou pár tréninku a já cítím, že poskládáme silný tým.

Vy osobně se cítíte dobře? Přece jen: dlouhodobě patříte k nejvytíženějším hráčům týmu.

Jo, zápasů je hodně a je to náročné, ale proto fotbal všichni děláme, ne? Kvůli nabitému programu méně trénujeme, hrajeme víc velkých zápasů. Jsem za to rád, navíc se fyzicky cítím velmi dobře, snad to přenesu i na trávník a klukům pomůžu.

K vašemu společnému snu? Po úspěšném Euru je postup na mistrovství světa velká výzva, viďte?

Euro bylo pro většinu z nás první velký turnaj, který jsme si užili. Pro nás všechny, pro celé mužstvo, je mistrovství světa velký cíl. Když postoupíme, věřím tomu, že máme tým na to, abychom uspěli stejně jako na Euru.