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Souček o repre: Konec jsem měl v hlavě. Když zavolal Denia, chtěl jsem hned jít hrát

David Čermák
  12:00

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Tomáš Souček slaví branku West Hamu ve druhé lize. | foto: Profimedia.cz

Kvůli týmovému focení si výjimečně zatrénoval na Olympijském stadionu, kam jinak jeho West Ham jezdí jen na zápasy. Po rychlé sprše zkontroloval uzdravený kotník, zalezl do místnosti pro doktory a na hodinu se rozpovídal. Po dlouhé době. Od světového šampionátu, který pro něj skončil zklamáním a přetrženými vazy v levém kotníku, se Tomáš Souček, nedávný kapitán fotbalové reprezentace, na čtyři měsíce uzavřel.

Léčil bolavé zranění, trápil se s berlemi, sledoval, jak kolem něj na zahradě cupitají dcery Terezka s Karolínkou i syn Daník, připravoval anglickou verzi své autobiografie. A v tichosti se chystal na návrat.

„Od médií jsem si chtěl trochu odpočinout. Mistrovství bylo nepovedené, bylo toho kolem mě hodně, potřeboval jsem klid,“ vysvětluje v rozhovoru. „A už vůbec jsem nechtěl mluvit o reprezentaci během prvního srazu pod novým trenérem. Nechtěl jsem nic narušovat a potřeboval jsem všemu dát čas.“

I proto, že jste uvažoval, že v národním týmu skončíte?
Přiznávám, že jsem to v hlavě měl. V reprezentaci jsem deset let, miluju ji. Ale v posledním roce na mě doléhala negativní atmosféra. Když budu úplně upřímný, moc jsem si nedokázal představit, jak by tým fungoval, kdyby po mistrovství zůstal trenér Koubek. I proto jsem přemýšlel, co dál.

Přeju si, aby Češi zase začali svůj nároďák mít rádi. Samozřejmě, že v březnu v kvalifikaci o Euro už musí být i výsledky, ale vykročilo se správně.

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