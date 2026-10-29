Léčil bolavé zranění, trápil se s berlemi, sledoval, jak kolem něj na zahradě cupitají dcery Terezka s Karolínkou i syn Daník, připravoval anglickou verzi své autobiografie. A v tichosti se chystal na návrat.
„Od médií jsem si chtěl trochu odpočinout. Mistrovství bylo nepovedené, bylo toho kolem mě hodně, potřeboval jsem klid,“ vysvětluje v rozhovoru. „A už vůbec jsem nechtěl mluvit o reprezentaci během prvního srazu pod novým trenérem. Nechtěl jsem nic narušovat a potřeboval jsem všemu dát čas.“
I proto, že jste uvažoval, že v národním týmu skončíte?
Přiznávám, že jsem to v hlavě měl. V reprezentaci jsem deset let, miluju ji. Ale v posledním roce na mě doléhala negativní atmosféra. Když budu úplně upřímný, moc jsem si nedokázal představit, jak by tým fungoval, kdyby po mistrovství zůstal trenér Koubek. I proto jsem přemýšlel, co dál.
Přeju si, aby Češi zase začali svůj nároďák mít rádi. Samozřejmě, že v březnu v kvalifikaci o Euro už musí být i výsledky, ale vykročilo se správně.