Šéf Souček: Poslední zápasy jsem pyšný, jak hrajeme. Musíme v tom pokračovat

Vratislav (Od našeho zpravodaje) - Tušíte, co prožíval v létě 2012, když do čerstvě otevřené arény v polské Vratislavi vybíhali čeští fotbalisté do třech zápasů mistrovství Evropy? „Fandil jsem u televize, to je přece jasné,“ poví Tomáš Souček. Bylo mu sedmnáct, chodil na gymnázium a bydlel na pražském internátu. Neměl řidičák a dokonce ani smlouvu se Slavií. Mezi ligovými dorostenci rozhodně nevynikal tak, abyste si dovolili tvrdit, že jednou bude kopat za českou reprezentaci. No vida, v pondělí večer nastoupí k utkání číslo 76.