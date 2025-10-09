Kapitán Souček: Postoupit z prvního místa chceme i my, ta šance tady pořád je

  7:41
Už takřka čtyři týdny kvůli trestu za vyloučení nehrál, když nepočítáme „proběhnutí“ za juniorku West Hamu. „Hráli jsme proti Readingu z třetí ligy, takže věřím, že jsem připravený dobře,“ prohlásil Tomáš Souček. Jako kapitán ve čtvrtek večer povede fotbalovou reprezentace do klíčového utkání o postup na mistrovství světa proti Chorvatům.
Tomáš Souček, kapitán české reprezentace, na předzápasovém tréninku před...

Tomáš Souček, kapitán české reprezentace, na předzápasovém tréninku před kvalifikačním zápasem proti Chorvatsku. | foto: ČTK

Tomáš Souček, kapitán české reprezentace, na tiskové konferenci před...
Ladislav Krejčí během tréninku reprezentace před kvalifikačním zápasem s...
Útočník Matěj vydra během tréninku reprezentace před kvalifikačním zápasem...
Brankář fotbalové reprezentace do 21 let Viktor Baier na ostravských Bazalech...
Za září odehrál Souček jen kvalifikační zápas v Černé Hoře, pár minut v přípravě proti Saúdské Arábii a čtyřiapadesát minut v Premier League proti Tottenhamu, kdy dostal červenou kartu a trest na tři utkání.

Nechyběly vám zápasy?
Chyběly, to víte že jo. Je pravda, že tak velkou pauzu jsem dlouho neměl. Ale jak mě znáte, tak jsem se zodpovědně připravoval. Cítím se dobře.

Bylo pro vás během srazu národního mužstva něco jinak?
Ne, to ne. Tím, že jsem si mohl zahrát proti Readingu, pauza nebyla tak hrozná. Tady jsme měli tři kvalitní tréninky a já věřím, že jsme na Chorvaty dobře připraveni.

Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Musíte vyhrát. Jak tlak zvládnete?
Tlak je velký, ale jsme v reprezentaci právě proto, že ho zvládáme. Je to skvělá příležitost ukázat, že sem patříme. Nikdo už nechce dopustit Osijek, kde jsme v červnu dostali pět gólů. Před námi je velká výzva.

Čím chcete eliminovat kvalitu a sílu Chorvatů?
Potřebujeme víc držet míč, neztrácet ho, protože pak mají rychlý přechod do útoku. Taky se jim míč hůř bere, jejich individuální kvalita je vysoká. Ukázali jsme si, jak jsme tam hráli, a víme, že je co zlepšovat. Hodně věcí. Doufám, že to ukážeme.

Poprvé hrajete s Chorvaty doma. Co se změní?
Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků. Za poslední roky se ta základna zvedla, půjdou za námi a já věřím, že jim to vrátíme. Proti Chorvatům nestačí, že bude jedenáct hráčů na hřišti, náhradníci a trenéři, ale potřebujeme celý národ.

Pro vás je to poslední šance na přímý postup. Jak se říká, nemáte co ztratit a můžete hrát odvážně. Bude to na hřišti vidět?
Všichni umíme počítat, víme, jak vypadá tabulka. Zatím to Chorvaté mají ve svých rukách, ale my taky chceme postoupit z prvního místa. Ta šance tady pořád je.

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Slávistický asistent Řehák po derby křičel „smrt Spartě“. Půjde před disciplinárku?

Bude mít nedělní pražské derby dohru pro Pavla Řeháka? Jeden z asistentů trenéra slávistických fotbalistů po nedělním duelu na Letné (1:1) při děkovačce s fanoušky křičel „smrt Spartě“. V minulosti...

7. října 2025  17:42

