Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

„Mám stabilní pozici, cítím podporu, uznání,“ prohlásil Souček, o něhož v závěrečných dnech a hodinách přestupového termínu stál Everton s bývalým trenérem Davidem Moyesem.
„V klubu to bylo cítit, ale já i West Ham jsme nakonec řekli ne.“
Smlouvu v Londýně má třicetiletý záložník do léta 2027 a tvrdí: „Těším se na další spolupráci.“
Po bídném vstupu do sezony a dvou vysokých porážkách West Ham ve třetím kole zvítězil v Nottinghamu (3:0) a odpoutal se z posledního místa tabulky, kde je Wolverhampton, tedy nový klub Ladislava Krejčího.
Hned jedenáct současných reprezentantů od posledního srazu změnilo angažmá, případně se vrátili z hostování. Dvanáctým je Coufal, který v pátek nenastoupí kvůli kartám.
|
Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu
Tři hráče přitom změna potkala vyloženě v poslední možný moment.
Kromě Krejčího, který transfer dokončil pár dnů před odjezdem na reprezentační sraz, přestupovali během posledních dnů také nováček Michal Beran a tahoun Václav Černý. U adepta základní sestavy by to přitom mohl být problém.
„Věděli jsme, že můžou někteří kluci odcestovat, ale snažili jsme se, aby byli mimo tým co nejkratší dobu,“ prohlásil trenér Ivan Hašek. „Venca je zpátky, soustředěný a věřím, že i přichystaný.“
|
Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi
Černý letěl z Wolfsburgu do Prahy, během pondělka odcestoval do Istanbulu, kde dokončil přestup do Besiktase, a zase se vrátil do Česka. Teď je v Černé Hoře.
„Přestupy k fotbalu patří. Klukům, kteří změnili klub, už jsem gratuloval v kabině. Teď to dělám i takhle veřejně,“ pravil Souček. „Myslím, že je to plus pro každého z nich. A velká motivace do další práce.“
Reprezentanti, kteří v létě změnili klub
Tu má i reprezentace, která v posledním utkání kvalifikace schytala debakl s Chorvatskem. Prohra 1:5 byla nejvyšší v éře trenéra Haška.
„Koukali jsme, co bylo špatně, rozebrali jsme si jak červnový zápas v Chorvatsku, tak ten proti Černé Hoře, který od nás byl povedený,“ řekl kapitán. „O něj se v pátek budeme chtít opřít především,“ navázal ve stísněném tiskovém centru na stadionu Pod Goricom těsně před tréninkem.
Nejen domácí, ale i hosté očekávají úplně jiný duel než před třemi měsíci v Plzni.
„Čekám, že místní fanoušci svůj tým poženou. Ale my zase budeme mít v hlavě to, jak výborně jsme utkání proti nim doma odehráli,“ věří Souček. „Měli jsme spoustu šancí, vyhrát jsme mohli i o víc než jen dva góly,“ zmínil, ale taky varoval před silnou černohorskou ofenzivu, kterou i v pětatřiceti letech táhne útočník Stevan Jovetič.
„Víme, jakou kariéru má za sebou. Má v sobě něco navíc,“ uznal Souček.
Jovetič, společně se stoperem Stefanem Savičem, je zároveň jediným pamětníkem čtrnáct let starého dvojzápasu v baráži o mistrovství Evropy, jenž na stejném stadionu, mimochodem jediném, který v Černé Hoře splňuje parametry UEFA, rozsekl Petr Jiráček.
Parta trenéra Michala Bílka pak přímo v Podgorice a při divoké cestě zpátky do Prahy oslavila postup na Euro 2012. Teď jde o mistrovství světa a Češi ví, že po červnovém debaklu v Osijeku už další zaváhání dopustit nesmí.
„I kvůli případnému nasazení v baráži potřebujeme každý bod a každý gól. Do každého zápasu jdeme vždycky zvítězit,“ přesvědčuje trenér Hašek.
Černohorci mají proti Česku mizernou bilanci šesti porážek v šesti zápasech.
„Moc by se nám líbilo, kdyby série pokračovala,“ dodal Souček. V pátek ho čeká reprezentační utkání číslo 82.