Úleva. Věřím, že už druhé místo nepustíme, řekl střelec Souček

Národní mužstvo po sobotní porážce v Kosovu zabralo, vyhrálo a v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy se vrátilo na druhou příčku ve skupině.

Černá Hora - Česko 0:3 standardky vrátily fotbalisty na druhé místo

„Museli jsme. Po Kosovu byl na nás tlak, cítili jsme to. Naštěstí to vyšlo,“ poznamenal Souček.

Dvě šance v první půli jste nedal, proměnil jste až třetí.

Minulou sezonu mi to tam padalo víc. Dotlačil jsem to tam. Hlavně, že jsem pomohl klukům.

Byl to první reprezentační gól v soutěžním zápase. Ceníte si ho hodně?

Cením si ho hodně, v reprezentaci je to přece jen ještě o něco víc než v klubu.

ZNÁMKOVÁNÍ Ohodnoťte výkony českých fotbalistů

V nastavení, když sudí odpískal pro vás penaltu, tak jste se k míči hrnul. Ale Darida vám ho nepřenechal. Tolik jste si věřil?

Ve Slavii jsem penalty dával, tady už jsem gól dal, tak jsem si věřil. Ale viděl jsem, jak Vláďa míč bere, tak jsem mu to nechal. Žádný problém.

Po půli byl stav 0:0, vyčítal jste si to?

To mrzí vždycky. Přesně to se nám stalo v Kosovu, že jsme v první půli nedali dva tři góly a pak litovali. Tady jsem aspoň dali ty góly po přestávce. Až dáme ze dvou šancí aspoň jeden gól, bude to mnohem lepší.

Soupeř vás mohl za to potrestat, tři velké příležitosti v prvním poločase neproměnil.

Věděli jsme, že jsou z brejků nebezpeční, že jsou rychlí. Ztratili jsme míč a najednou byli před Vaclošem. Díky, že nás Tomáš podržel.

Jinak jste zápas kontrolovali. Měl jste taky ten dojem?

Jo, v první půli to tak bylo i v Kosovu, ale tady jsme tak hráli i po přestávce. Tam ne. Pokračovali jsme ve hře, v jaké jsme chtěli.

Kosovo jste si v kabině hodně vyříkali?

Rozebrali jsme si to. Řekli jsme si, že hlavní problém byl v důrazu v obou pokutových územích. To jsme zlepšili.

Balkánskou misi jste zakončili vítězstvím, ze dvou zápasů máte tři body. Není to málo?

Chtěli jsme víc bodů, samozřejmě. Ale když jsme první zápas nezvládli, tak ten tlak byl obrovský. Není snadné vyhrát v Černé Hoře, i když to možná tak nevypadalo, nebyla to legrace.

Vrátili jste se na druhou postupovou příčku. Už ji nepustíte?

Věřím, že ne. Hrajeme o Euro, to je cíl nás všech. Myslím si, že máme kvalitní mužstvo, které postup uhraje.