Kapitán Souček po Belgii: Umíme podat lepší výkon, musíme přidat

Češi dostali gól po pár minutách, pak v závěru poločasu. Krátce po přestávce měli dvě šance, ale když je Vydra s Hložkem neproměnili, po hodině hry Belgičané definitivně rozhodli třetím gólem.

„Dalo se tady zvládnout líp,“ pronesl Souček do kamer České televize.

Myslíte?

Měli jsme tam občas dobrý věci, vytvořili jsme si i nějaké šance. Ale oni nám ukázali svou extratřídu. Každopádně náš tým umí podat lepší výkon, i takové soupeře můžeme porazit. Ale dnes Belgie vyhrála naprosto zaslouženě.

Rozhodl už úvod a gól po pár minutách?

Prvních pět sedm minut jsme měli my velmi dobrých, vstoupili jsme do toho dobře, ale dostali jsme gól z brejku. Je pak nepříjemné prohrávat s takovým týmem jako je Belgie. Ale s tím se musíme srovnat. Chceme na mistrovství světa a tam budou samé silné týmy, stejně jako v Lize národů, kde jsme postoupili do první úrovni. Takže musíme přidat.

Nepovedlo se vám navázat na výkon proti Belgii z března. Souhlasíte?

Pokud bychom hráli jako doma, výsledek mohl být jinou. Mohli jsme ukázat víc. Měli jsme šanci, ale potřebujeme ji proměnit. Stejně tak musíme hrát líp zezadu a i líp presovat.