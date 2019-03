Souček porovnával: Se Sevillou jsme měli štěstí, v Anglii smůlu

Tomáši, dal by se debakl 0:5 popsat jedním slovem?

Ne, to nejde. První poločas jsme moc nezachytili, báli jsme se hrát. Jak aktivně jsme vstoupili do druhého poločasu, tak jsme měli hrát od začátku. Měli jsme i nějaké šance, ale oni nás potrestali. Mají velkou kvalitu.

Kdy jste pochopil, že to bude průšvih?

Ve druhém poločase se nám docela povedlo na ně vletět, vytvořili jsme si dvě tři slibné příležitosti, ale góly z toho nebyly. Když chcete s Angličany uhrát dobrý výsledek, musí se vám všechno sejít. My jsme naopak při třech inkasovaných gólech měli velkou smůlu.

Největší šancí byla asi vaše křížná hlavička.

Hrálo by se nám hned líp, kdybychom snížili na rozdíl jediného gólu. Mohlo nás to nakopnout, dát naději.

Místo toho jste potřetí inkasovali.

To už se pak těžko otáčelo. Přiznávám, že Anglie si zasloužila vyhrát, ale určitě ne pětigólovým rozdílem.

Na podzim se reprezentace pod novým trenérem Šilhavým prokazatelně zvedla, vrátila se dobrá nálada. Co s mužstvem udělá výsledek z Wembley?

Musíme se z toho zápasu poučit, odstranit špatné situace, pro příště se vyvarovat chyb. Angličané mají velký tým, a zvlášť doma, když je podpoří plné Wembley. Ale hrát se s nimi dalo, byly pasáže, kdy jsme měli šance.

Místo toho jste se hned na startu kvalifikace dostali do prekérní situace. Už v červnovém dvojzápase s Bulharskem a Černou Horou vám půjde o krk.

O krk určitě ne. O prvním zápase jsme věděli, že bude hodně těžký. Prohrálo se sice 0:5 v Anglii, ale nic zvláštního se neděje. Máme před sebou další soupeře, se kterými prostě potřebujeme získávat body. Už do dalšího zápasu půjdeme s tím, že chceme zvítězit.

Nedávno jste se Slavií hráli osmifinále Evropské ligy proti Seville a postoupili jste. V čem byli Angličané o tolik šikovnější?

Byla to podobná kvalita. Všichni ti hráči jsou na nejvyšší úrovni. Rozdíl byl v tom, že se Slavií jsme měli štěstí, zatímco teď se proti nám obrátilo. Jestli chcete takové zápasy zvládnout, potřebujete se vydat, vymáčknout ze sebe maximum a zároveň je nutná kapka štěstí.

Angličané k vám hodně rychle přistupovali. Měli jste minimum času na rozehrávku, viďte?

Jo, to bylo znát. To je prostě jejich kvalita. Oni jak ztratí míč, chtějí ho rychle zpátky. A svoji rychlost zároveň využívají i při útočení, takže se k nim těžko dostanete.

Jaké pokyny jste vlastně dostali za stavu 0:3? Zabránit ještě většímu debaklu?

Pořád jsme nechtěli úplně zalézt, chtěli jsme spíš hrát, ale po třetím gólu to bylo těžké.