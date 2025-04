„Věřím, že Háša jako trenér nároďák na mistrovství světa znovu dotáhne. Můžu říct, že v roce 1990 nám to vyšlo perfektně, pro hráče je to vrchol,“ svěřila se bývalá modla Sparty a FC Janov, která na šampionátu v Itálii nasázela pět gólů. „Důležité je udělat kabinu, aby kluci táhli za jeden provaz.“

Což teď necítí ve Spartě, z níž se odpíchl k velké kariéře. „Sparta? Já myslím, že tohle je problém. Jde to už od managementu. Tyto situace, ať jsou to nějaké rvačky nebo různé hádky, se nemají stávat,“ narážel na podzimní spekulace o rozepřích mezi hráči, které Sparta později popřela. „Důležité je pro manažera nebo trenéra stmelit kabinu. Mluvím ze své zkušenosti, protože jak funguje šatna, funguje to i potom na hřišti.“

Skuhravého vlasy zešedivěly, ale fotbal hrál ještě loni. „Pořád ho miluji. Teď jsem zrovna v Praze po operaci kolena. Spolupracuji s Nadací fotbalových internacionálů na různých akcích. A jinak chodím do televizí a komentuju pro ně italský fotbal,“ přiblížil, čemu se věnuje.

Český fotbal sleduje, stejně tak volby předsedy FAČR. „Věřím, že vyhraje ten nejlepší. Kandiduje současný předseda pan Fousek, tak asi on. Věřím, že se víc přiblížíme UEFA a můžeme si připravit nějakého člověka, aby se v ní prosadil,“ apeloval rodák z Přerova nad Labem.

Že by se on vrátil do tuzemského fotbalu? Neříká ne. „Když přijdou nabídky, nikdy se toho nevzdávám, ale je potřeba si promluvit o pravidlech. Rád se dívám na mladé talenty. Když se dostanou k velkému fotbalu a do světa, změní ti to život, ale získáš i nadhled.“

Stejně jako před rokem navštívil Planeo Cup, finálový turnaj kategorie U13 v Blšanech vyhrála pod jeho dozorem Sigma Olomouc. Trofeje předával spolu s nejlepším střelcem české reprezentace Janem Kollerem, který je ambasadorem projektu.

„Děkuji Nadaci fotbalových internacionálů, přilákal mě sem Václav Tichý. Turnaj je perfektně zorganizovaný. Nejen fotbalově, ale i jako akce pro celé rodiny. Je tady zázemí pro děti a všichni si mohou udělat krásný víkend, je zde i kulturní vyžití. A hlavně takové turnaje dávají možnost menším klubům nastoupit třeba proti Spartě nebo Slavii.“

Tomáš Skuhravý na turnaji coby komentátor.

Podle pětinásobného mistra se Spartou, který za Českou a Československou reprezentaci nastřílel 17 gólů, jsou podobné turnaje místem, kde si hráči můžou dovolit vyzkoušet různé věci, rozvíjet své individuální dovednosti. „Vidím tady daleko víc střel než třeba v dospělém fotbale, padá dost gólů a kluci jsou nadšení.“

Bomber našel i prostor ke zlepšení. „Chtěl bych vidět větší drzost útočníků, nebát se obejít soupeře, nebát se něco zkazit, jít dopředu. Prostě to zkoušet a naučit se to. Kluci musí v určitých věcech riskovat, dát do hry fantazii,“ nadhodil. „Ve výchově mládeže se od mých časů hodně změnilo, dělá se to metodicky. Fotbal je jednoduchá hra a je podstatné naučit kluky právě té drzosti, dát jim chuť vyhrávat nebo obejít hráče. A s tím já nejsem spokojený, že se už od sedmi osmi let dost učí taktika, přitom kluci neumějí ani stopit balon, nemají periferní vidění, prostorové vnímání. Je potřeba se vrátit k abecedě fotbalu, kterou se dříve začínalo.“

Stejný problém pozoruje třeba i v Itálii, kde stále žije. „Vnímám trend, který je teď celosvětový, že se dělá metodika a řeší se poziční hra. Kolikrát chodím do televize a mluvím s Albertem Gudmundssonem, který hrál za FC Janov. On říká, jak je dneska důležitá poziční hra. Pětasedmdesát minut jsem neztratil balon!“ líčí Skuhravý. „A já na něj, jak skončil zápas? Prohráli jsme 0:1. Tak prosím tě, buď ticho. Fotbal se hraje na vítězství a je nutné do hráčů dostat vůli jít si za ním.“