Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

Autor: ,
  13:20
Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka: Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že našetřené týmové peníze byly tehdy před čtrnácti patnácti lety použity na odměnu pro jedno z ligových mužstev, pokud sebere body sparťanskému protivníkovi v boji o titul.
Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér dokumentu Hříšník Petr Větrovský. Pořad moderuje Vladimír Vokál. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...
Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...
13 fotografií

O jakou sezonu se jednalo, v jakém to bylo zápase a kdo si přišel na odměnu v hodnotě přibližně 400 tisíc korun, to však nezaznělo.

„Klub a rok si nechám pro sebe,“ řekl Řepka po premiéře v rozhovoru s novináři.

Přímo ve filmu režiséra Petra Větrovského bývalý spoluhráč Blažek dokonce řekl, kam peníze šly, jméno klubu je však v konečné verzi vypípáno.

„Já o tom fakt nechci mluvit. Jsem rád, že to ve filmu zaznělo. On to i Bláža řekl. Kdybyste koukali pozorně, tak z pohybů úst a mimiky byste to poznali... Byla to dvě slova. Byly to dva názvy. Takže já si myslím, že není potřeba víc dodávat, že lidi se asi dovtípí, komu to bylo,“ pronesl Řepka s úsměvem.

Otázkou je, jestli se dvěma slovy myslí název města jako Hradec Králové či Mladá Boleslav, nebo zároveň se sídlem klubu i jeho jméno jako Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Slovan Liberec, Bohemians Praha atd.

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (druhý zleva), fotbalista a režisér dokumentu Hříšník Petr Větrovský. Pořad moderuje Vladimír Vokál.

Řepka působil Spartě ve dvou obdobích. Nejdřív tři roky po přestupu z Ostravy v druhé polovině devadesátých let minulého století. Poté pět let od ledna 2006, kdy se vrátil po úspěšných angažmá ve Fiorentině a West Hamu.

Během jeho druhého angažmá Sparta získala tituly jen v letech 2007 a 2010. Řepka ve Spartě skončil v prosinci 2011 půl roku před vypršením smlouvy. Šlo o bouřlivých rozchod, přesně taková byla celá Řepkova kariéra.

Až rok po jeho odchodu vyšlo najevo, že v týmové pokladně, do níž hráči platí pokuty dané týmovým sazebníkem, zápisné, příspěvky za první starty, góly či třeba narození potomků, peníze chybí. Tradovalo se, že Řepka si je odnesl. On to vždycky odmítal.

V jeho následných autobiografiích některé verze zazněly. Například v knize Děkuju z roku 2017 píše:

„Byli jsme v situaci, kdy jsme hráli o titul, měli jsme před sebou poslední kolo do konce a chybělo nám pár bodů k titulu. Potřebovali jsme, aby klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli cestu k titulu snazší. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační momenty.“

Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě

Na jaře 2010 se rozhodlo o titulu pro Spartu až v posledním kole. Zmíněnými soupeři v boji o prvenství byly tehdy druhý Jablonec a třetí Baník Ostrava. Sparta si titul uhrála sama, získala ho dokonce bez porážky, což je dosud rekord v samostatné české historii. Ale pomohlo jí, že v předposledním kole po remíze v Liberci ztratil body i Baník doma s Mladou Boleslaví...

V závěrečném dějství to měla Sparta ve svých rukách, stačilo jí porazit Teplice. Jediný gól dal právě Řepka. Aby se před ní mohl Baník ještě dostat, musel by vyhrát v Příbrami o šest branek. Nakonec tam remizoval.

O rok později bojovala o titul s Plzní, v průběhu jara ztrácela až osm bodů, pak šest a od 25. kola čtyři. Tento rozdíl mezi oběma týmy vydržel až do definitivního rozuzlení v předposledním 29. dějství.

Slavnostní premiéra filmu se uskutečnila v pražském Slovanském domě, diváci ji sledovali současně ve dvou sálech.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Zúčastnili se jí také bývalí fotbalisté nebo hokejista Jaromír Jágr. Hlavní protagonista viděl celý snímek poprvé a byl naměkko.

„Byly tam věci, který mě dostaly. Myslel jsem si, že to ustojím, že už jsem velkej kluk. Ale některé informace pro mě byly opravdu velmi těžké, temné věci. A musím to vidět ještě jednou, abych si to vychutnal,“ poznamenal.

Po skončení aktivní kariéry byl v kritickém období závislý na alkoholu, uvažoval o sebevraždě a sedm měsíců strávil ve vězení. Podle Větrovského není film o fotbale, ale o životě. O pádech, ztrátách i návratech. O člověku, který se postavil svým démonům a našel cestu zpátky.

Příběh má šťastný konec, Řepka dostal od manželky Kateřiny Kristelové chatku s vlastním rybníkem, kde může relaxovat a chytat ryby. „Žiju krásný život bez ferrari, lamborghini, bez baráku a dalších pozlátek. A to je to, co jsem vlastně hledal. A zaplaťpánbůh, že jsem to našel,“ zdůraznil Řepka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina 13 - 12. 11. 2025:Česko vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
12. 11. 14:30
  • 1.08
  • 9.64
  • 22.00
Zbrojovka Brno vs. Hradec KrálovéFotbal - Osmifinále - 12. 11. 2025:Zbrojovka Brno vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.69
  • 3.34
  • 2.53
Česko vs. San MarinoFotbal - - 13. 11. 2025:Česko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Norsko vs. EstonskoFotbal - Skupina I - 13. 11. 2025:Norsko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 1.02
  • 26.50
  • 59.00
Ázerbájdžán vs. IslandFotbal - Skupina D - 13. 11. 2025:Ázerbájdžán vs. Island //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 6.19
  • 4.33
  • 1.53
Arménie vs. MaďarskoFotbal - Skupina F - 13. 11. 2025:Arménie vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 5.87
  • 4.31
  • 1.55
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

Rafiu Durosinmi se chytá za hlavu po promarněné šanci na vedení nad Fenerbahce.

Měli dostatek příležitostí, aby mohli klidně i zvítězit. Nakonec plzeňští fotbalisté berou ze čtvrtého vystoupení v Evropské lize bod za remízu 0:0 s tureckým Fenerbahce. Soupeře přestříleli,...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

12. listopadu 2025  13:21

Zmizelé peníze z týmové kasy šly na pozitivní motivaci, zaznělo v Řepkově filmu

Hosty pořadu Rozstřel jsou Tomáš Řepka (na snímku), fotbalista a režisér...

Po pondělní slavnostní premiéře dokumentárního filmu Řepka: Hříšník ožila kauza „ztracené kasy“ sparťanských fotbalistů. Sám Tomáš Řepka i jeho tehdejší spoluhráč Jaromír Blažek ve snímku zmínili, že...

12. listopadu 2025  13:20

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

Slávistický habán Tomáš Chorý se natahuje po míči, prti němu olomoucký kapitán...

Kariéra versus rodinný život. Tyto dvě proměnné si aktuálně dává na misky vah kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite, jenž musí zažívat rozporuplné pocity. Na jednu stranu se dostal se Sigmou do...

12. listopadu 2025  13:10

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

Fotbalová sedmnáctka na MS po prohře s USA šťastně proklouzla do play off

Pavel Drsek, trenér české fotbalové sedmnáctky

Česká fotbalová reprezentace do 17 let na mistrovství světa v Kataru zakončila skupinu I porážkou 0:1 s USA, přesto postoupila do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Pavla Drska se vešli mezi osm...

11. listopadu 2025  18:38

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

Měsíc a dost. Známý fotbalový trenér František Straka v Košicích byl po šesti zápasech odvolán. „Důvodem jsou špatné výkony i výsledky,“ prohlásil klubový prezident Dušan Trnka. S českým koučem končí...

11. listopadu 2025  17:10

Ústí: pokuta 100 tisíc, konec Červenky, let do Afriky. Tmavého Messiho kouč nečeká

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...

Za nevídanou ostudu 2:7 v podzimní druholigové derniéře ve Vlašimi padly ve fotbalovém Ústí nad Labem tresty. „Hráči se museli hodinu a půl koukat na to, co předvedli. A jako tým včetně realizáku...

11. listopadu 2025  16:52

První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?

Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech.

Svou první nominaci má od minulého týdne za sebou, což byla ta snazší práce. Ale jak dočasný trenér národního mužstva fotbalistů Jaroslav Köstl složí svou premiérovou sestavu? Česko ve čtvrtek večer...

11. listopadu 2025  16:01

Na tréninku jim to padá. Brankář Budinský nejen o střeleckém trápení Baníku

Brankářský post v Baníku posílil Viktor Budinský z Pardubic, který se do klubu...

Když se Viktor Budinský před sezonou po třech letech vracel do ostravského Baníku, byl smířený se svým úkolem – krýt záda brankářské jedničce Dominiku Holcovi. Přesto v této sezoně odchytal v první...

11. listopadu 2025

Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Patrik Hellebrand s klubovým maskotem Górniku Zabrze.

Když se mu v závěru října před domácím zápasem proti vedoucí Jagiellonii ozval nově dosazený trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Köstl, záložníkovi Patriku Hellebrandovi hlavou blesklo: „Ono by to...

11. listopadu 2025  13:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fenerbahce si oficiálně stěžuje na sudího v duelu v Plzni. Ovlivnil výsledek, tvrdí klub

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

Kontroverzní rozhodnutí nizozemského sudího Allarda Lindhouta ze závěru pohárového utkání v Plzni putuje před komisi rozhodčích UEFA. Hostující Fenerbahce Istanbul kvůli výkonu arbitra podal...

11. listopadu 2025  12:20

Nechceš do Grozného? Souček v knize vypráví, jak poprvé odmítl zahraničí

Křest autobiografie fotbalisty Tomáše Součka. Zleva Lukáš Masopust, Souček,...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o tom, jak mohl...

11. listopadu 2025  10:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.