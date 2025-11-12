Zmizelé peníze z kasy šly na motivaci jiného týmu, zaznělo v Řepkově filmu

O jakou sezonu se jednalo, v jakém to bylo zápase a kdo si přišel na odměnu v hodnotě přibližně 400 tisíc korun, to však nezaznělo.
„Klub a rok si nechám pro sebe,“ řekl Řepka po premiéře v rozhovoru s novináři.
Přímo ve filmu režiséra Petra Větrovského bývalý spoluhráč Blažek dokonce řekl, kam peníze šly, jméno klubu je však v konečné verzi vypípáno.
„Já o tom fakt nechci mluvit. Jsem rád, že to ve filmu zaznělo. On to i Bláža řekl. Kdybyste koukali pozorně, tak z pohybů úst a mimiky byste to poznali... Byla to dvě slova. Byly to dva názvy. Takže já si myslím, že není potřeba víc dodávat, že lidi se asi dovtípí, komu to bylo,“ pronesl Řepka s úsměvem.
Otázkou je, jestli se dvěma slovy myslí název města jako Hradec Králové či Mladá Boleslav, nebo zároveň se sídlem klubu i jeho jméno jako Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Slovan Liberec, Bohemians Praha atd.
Řepka působil Spartě ve dvou obdobích. Nejdřív tři roky po přestupu z Ostravy v druhé polovině devadesátých let minulého století. Poté pět let od ledna 2006, kdy se vrátil po úspěšných angažmá ve Fiorentině a West Hamu.
Během jeho druhého angažmá Sparta získala tituly jen v letech 2007 a 2010. Řepka ve Spartě skončil v prosinci 2011 půl roku před vypršením smlouvy. Šlo o bouřlivých rozchod, přesně taková byla celá Řepkova kariéra.
Až rok po jeho odchodu vyšlo najevo, že v týmové pokladně, do níž hráči platí pokuty dané týmovým sazebníkem, zápisné, příspěvky za první starty, góly či třeba narození potomků, peníze chybí. Tradovalo se, že Řepka si je odnesl. On to vždycky odmítal.
V jeho následných autobiografiích některé verze zazněly. Například v knize Děkuju z roku 2017 píše:
„Byli jsme v situaci, kdy jsme hráli o titul, měli jsme před sebou poslední kolo do konce a chybělo nám pár bodů k titulu. Potřebovali jsme, aby klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli cestu k titulu snazší. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační momenty.“
|
Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě
Na jaře 2010 se rozhodlo o titulu pro Spartu až v posledním kole. Zmíněnými soupeři v boji o prvenství byly tehdy druhý Jablonec a třetí Baník Ostrava. Sparta si titul uhrála sama, získala ho dokonce bez porážky, což je dosud rekord v samostatné české historii. Ale pomohlo jí, že v předposledním kole po remíze v Liberci ztratil body i Baník doma s Mladou Boleslaví...
V závěrečném dějství to měla Sparta ve svých rukách, stačilo jí porazit Teplice. Jediný gól dal právě Řepka. Aby se před ní mohl Baník ještě dostat, musel by vyhrát v Příbrami o šest branek. Nakonec tam remizoval.
O rok později bojovala o titul s Plzní, v průběhu jara ztrácela až osm bodů, pak šest a od 25. kola čtyři. Tento rozdíl mezi oběma týmy vydržel až do definitivního rozuzlení v předposledním 29. dějství.
Slavnostní premiéra filmu se uskutečnila v pražském Slovanském domě, diváci ji sledovali současně ve dvou sálech.
RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Zúčastnili se jí také bývalí fotbalisté nebo hokejista Jaromír Jágr. Hlavní protagonista viděl celý snímek poprvé a byl naměkko.
„Byly tam věci, který mě dostaly. Myslel jsem si, že to ustojím, že už jsem velkej kluk. Ale některé informace pro mě byly opravdu velmi těžké, temné věci. A musím to vidět ještě jednou, abych si to vychutnal,“ poznamenal.
Po skončení aktivní kariéry byl v kritickém období závislý na alkoholu, uvažoval o sebevraždě a sedm měsíců strávil ve vězení. Podle Větrovského není film o fotbale, ale o životě. O pádech, ztrátách i návratech. O člověku, který se postavil svým démonům a našel cestu zpátky.
Příběh má šťastný konec, Řepka dostal od manželky Kateřiny Kristelové chatku s vlastním rybníkem, kde může relaxovat a chytat ryby. „Žiju krásný život bez ferrari, lamborghini, bez baráku a dalších pozlátek. A to je to, co jsem vlastně hledal. A zaplaťpánbůh, že jsem to našel,“ zdůraznil Řepka.