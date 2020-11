Za moře gólů reprezentační odměna. Pekharta však řeší vedení polské ligy

Jeho bilance v aktuálním ligovém ročníku je úctyhodná: jedenatřicetiletý útočník nastoupil do osmi zápasů a dal v nich osm branek.

Legii, největšímu polskému klubu, sám zařídil vítězství v Čenstochové, v Plocku a s Lubinem.

Jeho gól byl rozdílový proti Slasku Wroclav. Proti Bialystoku jeho trefa body nepřinesla, neskóroval jen ve dvou zápasech s Górnikem Zabrze (1:3) a ve Štětíně (0:0).

Naposledy v pondělí dal na 3:0 v Poznani proti místní Wartě. Stejným výsledkem duel skončil.

„Svými výkony si řekl o nominaci. Produktivita, zkušenosti. Chceme ho vidět,“ řekl reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

Jenže není jisté, jestli Pekhart příští týden na reprezentační sraz dorazí. V pondělním utkání v Poznani podle polských médií vykazoval příznaky koronaviru.

„Před zápasem po rozcvičení hlásil Igor Lewczuk, že má teplotu. Ale neměli jsme jiného stopera, tak hrál. Jsem rád, jak to zvládl a jak si s tím poradil. A Tomáš Pekhart v poločase říkal, že mu je zima a že ztratil čich. Očekáváme to nejhorší,“ řekl trenér Czeslaw Michniewicz.

Jeho slova a činy vyvolaly rozpaky. Tím, že českého útočníka poslal do hry, měl porušit anicovidová pravidla.

„V případě podezření na onemocnění covid-19 v průběhu zápasu by měl být hráč izolován v souladu s přijatými předpisy. To se týká i těch, kteří s ním jako poslední přišli do kontaktu. Zároveň se rozhodne, jestli zápas bude pokračovat,“ stojí v manuálu pro polskou ligu, jak to zveřejnila tamní média.

Do reprezentace se vracejí Pavelka a Pekhart. Chybí Bořil, Kúdela či Provod Nominace kouče Šilhavého na listopadové duey českého týmu

Na slova trenéra Legie reagovalo vedení Ekstraklasy a zahájilo vyšetřování pro možné porušení protokolu a lékařských předpisů.

„Klub byl požádán o vysvětlení. Tyto informace a další okolnosti budou posouzeny lékařským týmem polského svazu i ligy.

„Neví se, jestli byl nakažený. Ale je znepokojivé, že když hráč vykazoval příznaky a trenér ho nechal hrát. Představoval riziko,“ citoval server przegladsportowy.pl profesora Wlodzimierza Guta. „Nejsem od toho, abych posuzoval pravidla. Ale osobně bych radši už zápas nedohrával.“

České národní mužstvo během úterý nemělo informace, jak na tom Pekhart zdravotně je.

„Platí, že je v nominaci,“ poznamenal mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Každopádně čeští fotbalisté podstoupí testy při příjezdu na sraz a do chvíle, než budou známy výsledky, zůstanou v izolaci na pokojích v hotelu.

Dalšímu vyšetření se podrobí před každým ze tří zápasů v Německu, proti Izraeli a proti Slovensku.

Pekhart je v národním mužstvu zpátky po sedmi letech. Debutoval za trenéra Michala Bílka v létě 2011 v přípravě v Norsku. Nechyběl v závěru kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2012. V památné baráži proti Černé Hoře byl pokaždé v základní sestavě, na Euru v Polsku naskočil do tří zápasů ze čtyř.

Poté ho Bílek už tolik nevyužíval. Když v průběhu kvalifikace o postup na mistrovství světa 2014 rezignoval, Pekharta ještě povolal Bílkův tehdejší asistent Josef Pešice, který kvalifikaci dokončil. Duel na Maltě v říjnu 2013 byl posledním, v němž Pekhart za národní tým nastoupil. Od té doby nic. Dlouhých sedm let.

Pekhart byl kdysi hvězdou národního mužstva do 21 let, nejlepším střelcem kvalifikace o postup na Euro 2011 v Dánsku.

Jako mladík působil v Tottenhamu a v Southamptonu. Ligu v Česku hrával za Slavii, která ho vychovala, v Jablonci a góly střílel i ve Spartě. Tam se mu dařilo náramně, že si vystřílel angažmá v Norimberku.

Působil v Ingolstadtu, v AEK Atény, v Beer Ševě i v druhé španělské lize v Las Palmas na Kanárských ostrovech. V únoru přestoupil do Legie Varšava.

Než se v březnu kvůli koronaviru soutěže na celém kontinentu přerušily, byl náhradníkem. Po restartu už patřil do základní sestavy, za jaro dal celkem pět branek v jedenácti zápasech. V nové sezoně je už útočníkem číslo jedna a Legia na něj spoléhá.