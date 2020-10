V národním mužstvu je další slávista, kouč Šilhavý nominoval Holeše

Nominací Holeše reprezentační trenér řeší potíže, které národní mužstvo postihly během pondělí.

Testy na koronavirus neprošel jeden z plzeňských fotbalistů a jelikož přišel do kontaktu se svými dalšími dvěma klubovými spoluhráči, všichni tři Jan Kopic, Lukáš Kalvach a Zdeněk Ondrášek národní tým opustili.

„Ostatní hráči měli test negativní,“ poznamenal mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Z původní nominace, kterou minulou středu Šilhavý oznámil, postupně už během víkendu vypadli zranění Jakub Jankto, Patrik Schick, Michael Krmenčík a brankář Ondřej Kolář. Další gólman Jiří Pavlenka rovněž nepřicestoval, protože by měl potíže s návratem do Brém, kde by musel by to karantény.

Šilhavý dodatečně povolal gólmany Tomáše Koubka s Filipem Nguyenem, obráncě Aleše Matějů, záložníky Lukáše Provoda, Petra Ševčíka a Lukáše Kalvacha, aby měl k dispozici šestadvacet hráčů pro případ, že se někdo zraní či během soustředění neprojde testem na covid-19.

Tým totiž bude testován ještě před nedělním zápasem v Izraeli a příští týden před středečním ve Skotsku.

Stalo se ještě před odletem, za tři plzeňského hráče tak byl narychlo povolán Holeš. Je sedmým slávistou ve výběru a to z něj vypadl kvůli zranění Kolář a Coufal po oznámení nominace přestoupil ze Slavie do West Hamu. A když k nim připočtete Součka s Králem, kteří za Slavii nastupovali ještě v minulé sezoně....