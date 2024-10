Chorý jako útočník číslo jedna? Po dvou gólech chválil tým: Byli jsme plní elánu!

„Tomáš má teď fazonu,“ uznal i trenér Ivan Hašek. „Ale zápasů je tolik, že každý hráč, který je schopen dávat góly, je pro nás zásadní. Určitě to neberu tak, že by byl aktuálně někdo důležitější než další kluci.“

Ve třetím utkání Ligy národů to byl každopádně Chorého večer. Dva góly a zasloužená cena pro muže zápasu.

„Pro mě samozřejmě super, ale nic bych nezvládl bez kluků okolo sebe,“ zdůraznil devětadvacetiletý útočník. „Je hezké slíznout smetanu, ale my jsme vyhráli týmově. Poté, co na nás byl vyvíjený tlak jsme se uzavřeli do klubíčka, vlezli jsme na hřiště a za podpory dvanáctého hráče jsme získali strašně důležité body,“ pokračoval Chorý, když v dlouhé bundě a v pantoflích dorazil po povedeném utkání mezi novináře.

Jen si vzpomeňte, co všechno má takřka dvoumetrový golem na ligové scéně za sebou. I proto bylo pikantní, když mu v pátek večer při střídání hlasitě aplaudovala zrovna pražská Letná, stadion Sparty.

A Chorý si mohutné ovace užíval.

Při střídání těsně před koncem za ním postupně vykročili s osobní gratulací plzeňští exkolegové Šulc s Červem, kapitán Souček i Hložek s Coufalem. Ostatní parťáci tleskali na dálku a po závěrečném hvizdu poslouchali, jak tribuny na výzvu hlasatelů unisono odpovídají: Chorý! Chorý! Chorý!

„Myslím, že na nás všech bylo tentokrát vidět, že jsme byli plní elánu. Bylo tam nasazení. Každý chtěl vyhrát, nikdo na hřišti nic nevypustil. Super!“ líbilo se fotbalistovi Slavie.

Nezapomeňte, že v národním týmu debutoval teprve loni v listopadu. V devátém zápase za reprezentaci dal nyní svůj třetí a čtvrtý gól. Navíc podruhé za sebou nastoupil v základní sestavě, což leccos naznačuje.

Ne, ani kouč Hašek si po svém příchodu zkraje roku dost možná neuměl představit, že zrovna na dvoumetrovém útočníkovi hru svého týmu postaví. Jako by až v nouzi poznal, co současný nároďák opravdu potřebuje. Po zářijovém výprasku v Gruzii (1:4) před utkáním s Ukrajinou (3:2) překopal sestavu, změnil i rozestavení a mimo jiné na hrotu vyměnil hvězdného Patrika Schicka právě za bijce Chorého.

„Kdybychom to tušili, hráli bychom tak asi už dřív,“ naznačil trenér při otázce na nově fungující šablonu, do níž slávistický habán zapadl.

Míče sklepává, ale i podrží. Rozdá, rozehraje, uvolní spoluhráče. Pro tým je pak nejdůležitější, že se o Chorého vpředu může kdykoli opřít. Ostatně: zkraje sezony to poznala i Slavia, která ho vykoupila z Plzně.

I ti, kdo mu v minulosti právem vyčítali opakované excesy, musí uznat, že sledovaný přesun mezi rivaly ustál. A stále větší důvěru nyní Chorý cítí také v reprezentaci.

„Pomáhat však můžu v jakékoli pozici, nejen jako hráč základní sestavy,“ tvrdí. „Důležitost jsem cítil i na Euru, když mě tam trenér posílal do hry jako střídajícího. Každý máme v týmu nějakou roli a záleží na tom, jak si všechno sedne. A tentokrát si to zkrátka sedlo náramně.“

Což proti Albánií vyústilo v nejlepší český výkon pod trenérem Haškem.

„Makali jsme jeden za druhého. Nakonec je fuk, jestli byl na hřišti Petr, nebo Pavel. Příště tam klidně může být Karel. Ale pokud budeme tímhle stylem pokračovat, na výsledcích se to odrazí,“ navázal Chorý.

Svým výkonem zaujal i albánského kouče Sylvinha, který se novinářů na tiskovce nejprve ptal na správnou výslovnost: „Čory, nebo Kory?“ Pak už jenom chválil: „Strašně silný hráč s neskutečnou figurou. Vážně nám dělal obrovské problémy.“

Chorý se proti Albánii trefil už po necelých třech minutách. Míč po Černého nepovedeném pokusu ho zezadu ťuknul do lýtka, on se bleskově zorientoval a položil se do parádní střely, které do sítě pomohla levá tyč albánské brány. Ve druhém poločase dostal skvělý centr od Coufala i luxusní prostor od soupeřovy defenzivy. Byl sám mezi třemi obránci, hlavou překonal gólmana Strakoshu a po kolenou se sklouzl přímo mezi rozcvičující se náhradníky.

Kdyby navíc těsně před přestávkou neposlal prudký volej z ideální pozice kamsi do nebes, mohl klidně oslavit hattrick, což by jen dokreslilo pohodu, s níž aktuálně nastupuje.

Vždyť reprezentace tentokrát v ofenzivě ani nepotřebovala plán B.

Jen na poslední minuty se na trávník dostal jiný útočník Kuchta, Čvančara či nejlepší ligový střelec Kliment zůstali lavičce. Slávista Chytil, jenž se před pár dny trefil v derby, dokonce v nominaci úplně chybí a také Schick, který už minule proti Ukrajině přepustil své místo v základu právě Chorému a tentokrát zůstal v Leverkusenu, aby doléčil drobné šrámy, se díval pouze v televizi.

I proto momentálně platí, že Chorý je v aktuálním rozpoložení a formě českou jedničkou.