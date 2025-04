Kandidát elitních klubů boj o šéfa českého fotbalu vzdal. Bárta dál chce řídit ligu

Petr Fousek, současný předseda asociace (FAČR) a vítěz voleb z roku 2021.

Rudolf Blažek, šéf pražského Motorletu a zřejmě favorit voleb.

David Trunda, majitel klubu z Mladé Boleslavi.

Na valné hromadě se 29. května o pozici předsedy utkají tři kandidáti. Není pravděpodobné, že by do uzávěrky kandidatury, která je 8. května o půlnoci, přibyl někdo další.

Jisté je, že vypadl Bárta, který rozhoduje v procesních záležitostech první a druhé ligy. A na to, co dělá, je machr.

„Chci se plně soustředit na práci v Ligové fotbalové asociaci, kde se nám dlouhodobě daří posouvat profesionální klubový fotbal, který prožívá velmi úspěšné období. Jsem pevně přesvědčen, že tento trend budeme schopni udržet i v dalších sezonách, a to i díky dobré spolupráci s nově zvoleným vedením asociace,“ prohlásil.

Bárta s kandidaturou přišel loni v prosinci ve stejný den, když se rozhodl svůj post obhajovat Fousek.

Proti současnému předsedovi se dlouhodobě vymezuje slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a liga hledala svého kandidáta. Proto po jednání ligového výboru, v němž zasedají představitelé Plzně, Ostravy, Sparty, Bohemians a Olomouce, oslovila Bártu.

„Moje jméno napadlo silné hráče. Kluby hledaly kandidáta na předsedu a zeptali se mě, jestli bych měl zájem. Zvažoval jsem pro a proti a nakonec se rozhodl, že do toho půjdu,“ řekl Bárta s tím, že má podporu Slavie, Sparty, Baníku a Plzně.

Od začátku se však zdálo, že se spíš rozhoduje, než že by se rozhodl. A postupně to směřovalo k tomu, že nakonec do voleb nepůjde.

Víc než osm let řídí první a druhou fotbalovou ligu. Od léta si jako výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace (LFA) přibral i některé pravomoci předsedy, kterého organizace už nemá.

Navíc v únoru Sparta oznámila, že na valné hromadě bude podporovat Rudolfa Blažka. Následně došlo k roztržce mezi ní a slávistou Tvrdíkem, který představitele Sparty obvinil z arogance moci a snahy privatizovat vedení asociace.

Sparta to odmítla a své kroky, mezi kterými byla i uvažovaná kandidatura Františka Čupra na místopředsedu asociace, vysvětlila tím, že jde o jakousi obranu proti tomu, aby výkonný výbor ovládla Slavia s Plzní. Její šéf Adolf Šádek totiž rovněž uvažuje o kandidatuře na místopředsedu asociace.

„Naše kroky související s personálním obsazením výkonného výboru jsou aktivní obranou proti mocenskému paktu Jaroslava Tvrdíka s Adolfem Šádkem a proti jejich snaze privatizovat celý český fotbal,“ zdůraznil Čupr.

Situace se postupně zklidnila a je možné, že vedle Sparty podpoří Blažka nakonec i Slavia. A tím Bárta ztratil sílu, s kterou mohl do voleb jít.