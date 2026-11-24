Senegal se k CAS odvolal po březnovém verdiktu Africké fotbalové konfederace, jež zrušila jeho vítězství 1:0 na trávníku a přisoudila Maroku výhru 3:0.
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Ostudné finále o Afriku: protest Senegalců, boj o ručník i zvláštně zahozená penalta
Senegal zvítězil nad Marokem 1:0 po prodloužení, ale dva měsíce po duelu v Rabatu přisoudila kontinentální federace kontumační vítězství domácímu týmu. Podle odvolací komise porušili Senegalci herní řád soutěže, když v závěru normální hrací doby odešli ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se po zhruba čtvrthodině.