Bývalý trenér anglické reprezentace má rakovinu. Zbývá mi rok, přiznal Eriksson

Někdejší krajní obránce promluvil v ranním vysílání stanice P1 Švédského rádia.

„Moje diagnóza je velmi vážná. V nejlepším případě mi zbývá rok, v nejhorším ještě méně. Snažím se na to nemyslet, protože to se nedá odhadnout,“ přednesl.

Zpráva se bleskově rozšířila nejen v jeho rodném Švédsku, ale také na ostrovech, kde coby první zahraniční trenér převzal v roce 2001 anglickou reprezentaci a skončil po světovém šampionátu 2006.

„Budu bojovat co nejdéle to půjde. Snažím se obelstít svůj mozek, abych byl pozitivní. Mohl bych na to stále myslet a být smutný, jen sedět doma a říkat si, že mám smůlu...“ dodal.

Trénoval dlouhých dvaačtyřicet let. Kromě Anglie vedl také reprezentace Mexika, Pobřeží slonoviny nebo Filipín. Na starosti měl ale také dnešní velkokluby: Manchester City, AS Řím, Lazio nebo Benfiku. Vedl také švédský Göteborg, s nímž získal ligový titul a vyhrál Pohár UEFA (dnešní Evropskou ligu). Ke konci kariéry trénoval v Číně.

Nejúspěšnější byl v Laziu, kde vyhrál sedm trofejí včetně Poháru vítězů pohárů a odkud se pak stěhoval na lavičku Anglie, kde nahradil Kevina Keegana. Od ostrovní reprezentace odešel dva roky před vypršením smlouvy, patrně kvůli tlaku veřejnosti.