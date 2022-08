Švédové se na postup do semifinále MS nadřeli, Finové a Kanaďané nezaváhali

Nečekaně těžkou práci měli mladí hokejisté Švédska ve čtvrtfinále MS hráčů do 20 let v Edmontonu. O těsné výhře 2:1 nad Lotyšskem rozhodl v polovině třetí třetiny Emil Andrae. Finsko prošlo do semifinále po výhře 5:2 nad Německem, Kanada si poradila se Švýcarskem 6:3.