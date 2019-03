Český fotbal se inspiruje v Německu, navázal spolupráci ohledně videa

Liga národů do celého světa Dosud se nová soutěž, která do velké míry nahrazuje přípravné zápasy, hrála od loňského podzimu jen v Evropě. „FIFA samozřejmě reaguje na velmi úspěšný start Ligy národů v rámci Evropy a připravuje její start v rámci konfederace CONCACAF (Severní a Střední Amerika). Ráda by jí tak dala určitý mezikontinentální přesah. Jde o zajímavou myšlenku, která však má už v tak nabitém kalendáři řadu logistických a termínových otazníků," uvedl Malík.