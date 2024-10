Ty bláho, já dal gól za nároďák! Ani jsem nevěděl, jak to slavit, zářil záložník Červ

„Prožívám skvělý rok,“ řekl záložník Lukáš Červ po remíze 1:1 s Ukrajinou v Lize národů.

Pokladníci Coufal s Provodem ho jistě pořádně zkasírují za premiérovou trefu, ale plzeňskému záložníkovi to pranic vadit nebude. Kromě toho, že na hřišti válí jako nikdy dřív, doma s partnerkou ještě čekají miminko.

Dítě na cestě, gól už máte.

To jsou krásné a trochu až neuvěřitelné pocity. Moc si toho vážím. Jenom škoda, že to není s vítězným koncem.

Co tomu chybělo?

Bylo to nahoru, dolů. Z brejku do brejku. Mohli jsme vyhrát i prohrát. Remízu jedna jedna asi bereme.

Poslyšte, tu vaši gólovou oslavu jste vymyslel kde? Běžel jste ke střídačce a mával rukama.

Vždyť já vůbec nevěděl, co se děje. Kluky na hřišti jsem tam nechal a běžel. Měl jsem úplně prázdnou hlavu.

A gól si pamatujete?

Ten jo, trefil jsem to čistě a pěkně. Pak už jsem byl v tranzu.

Ostatní za vámi ani neběželi.

Však se mi Robin Hranáč před lavičkou hned smál, že mě zachránil, protože jsem přiběhl až k němu. Ale to je úplně jedno. Byl jsem rád za gól, který mohl být ještě o trošku sladší, kdybychom vyhráli.

Když se po vašem gólu zkoumalo, jestli náhodou nedošlo k faulu na Ukrajince Huculjaka, to vám nezatrnulo?

Já to vůbec neviděl, až Tomáš Souček mi vysvětlil, co se stalo. Trefili se hlavou, faul to nebyl. Ukrajinec musel střídat a do nemocnice. Snad by měl být v pohodě.

V pohodě jste hlavně vy. V Plzni skvělé výkony a teď třikrát za sebou v základní sestavě reprezentace.

Je to krásné, přiznávám. Trenéři nám opakují, že nás je tu pětadvacet, čili jeden tým. Teď bylo na hřišti jedenáct frajerů, pak může hrát dalších jedenáct. Jsme parta a musíme táhnout za jeden provaz.

Nicméně je očividné, že vám sedí hra s Tomášem Chorým a Pavlem Šulcem, které znáte z Plzně.

Jo, s Čorem a Šulcíkem nám spolupráce sedí. Záleží na celém týmu, aby správně pracoval. Pak můžeme být lepší a lepší.

Po ostudě v Gruzii jste rázem první ve skupině Ligy národů.

Mohlo to být ještě o dva body lepší, ale beru to. Spadli jsme na dno a odrazili se. Gruzie byla pomyslné dno. Teď věříme, že to v listopadu dotáhneme a skupinu vyhrajeme.

Ale kde nastal ten zlom?

V kabině si vzali slovo starší kluci a něco jsme si řekli. Co? Že to takhle nejde. Musí se makat. Odrazit se od jednoduchých věcí. Přidat energii, šťávu. Na tom musíme stavět každý zápas.