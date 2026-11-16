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Ten, jenž zařídil všechny české góly. Prohry jsou drsné, ale něco budujeme, řekl Hložek

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  9:36
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Adam Hložek (vlevo) a Španěl Dean Huijsen v hlavičkovém souboji

Adam Hložek (vlevo) a Španěl Dean Huijsen v hlavičkovém souboji | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi...
Adam Hložek skóruje za českou reprezentaci ve fotbalové Lize národů proti...
Luka Modrič a Kryštof Daněk během utkání fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem...
37 fotografií
Ze šesti zápasů v Lize národů dali čeští fotbalisté tři góly a všechny nesou jeho podpis. Chcete větší důkaz, že Adam Hložek je jasně nejlepším hráčem v nové éře fotbalové reprezentace? Potvrdil to i v závěrečném utkání Ligy národů v Chorvatsku (1:2). Byl autorem jediného gólu hostů, dokonce jediné střely na bránu. „Pocity jsou smíšené,“ hlesl Hložek na stadionu v Osijeku krátce před nedělní půlnocí.

V září doma proti Chorvatsku (1:2) asistoval na gól Adamu Karabcovi.

V říjnu v Oviedu proti španělským mistrům světa přihrál na trefu Jiřímu Slámovi.

V listopadu v Osijeku šest minut před koncem srovnal na 1:1, ale body to národnímu mužstvu zase nepřineslo.

„Zase jsme neměli dobrý začátek a dotahovali,“ povzdechl si.

Protože jste si zase nedali pozor.
Řekli jsme si, že musíme přežít prvních patnáct minut. Věděli jsme, že do nás budou chtít vlítnout, a stejně jsme po minutě a půl dostali gól. Pak to z naší strany nebylo nic moc.

Chorvatský fotbalista Lovro Majer střílí gól v utkání Ligy národů s Českem.
Chorvatský fotbalista Lovro Majer po vstřelení gólu v Lize národů mezi Chorvatskem a Českem.
Adam Hložek skóruje za českou reprezentaci ve fotbalové Lize národů proti Chorvatsku.
Luka Modrič a Kryštof Daněk během utkání fotbalové Ligy národů mezi Chorvatskem a Českem.
37 fotografií

A bylo to vůbec někdy?
Od druhého poločasu jsme byli víc aktivní, měli jsme nějaké šance a nakonec se nám podařilo vyrovnat. Bohužel, hned jsme zase gól dostali. Čelili jsme velké kvalitě, oni měli mnohem víc šancí. Zasloužili si vyhrát.

Trenér Denia proti čtvrtečnímu domácímu utkání proti Španělsku (0:2), které jste v druhé půli potrápili, udělal šest změn v sestavě. Podepsalo se to na hře mužstva?
To bych neřekl. Podařilo se nám vyrovnat a možná by nám remíza stačila. Měli bychom asi naději na záchranu. Ale bod jsme bránit nechtěli. Ale nemůžeme se nám stávat, že po vyrovnání hned dostaneme gól.

Šestý zápas pod španělským koučem, šestá porážka. Zní to mizerně, souhlasíte?
Nezní to dobře, ale i tak my tomuhle projektu věříme. Víme, že se budeme zlepšovat. Měli jsme zraněné a nemocné hráče, ale rozhodně ta naše hra šla za poslední srazy nahoru.

Jak složité je věřit něčemu, co nepřináší výsledky?
​No, dobrá otázka. Máme šest porážek, i když ta hra vypadá mnohem líp. Samozřejmě, že se to těžko říká, když ty výsledky nejsou. Ale zásadní je, jak budeme hrát v kvalifikaci v březnu. Věřím, že už to prolomíme a vyhrajeme.

Nemáte v hlavě, jestli by nebylo lepší hrát pragmaticky?
Taky musíme brát v úvahu, že jsme byli v áčkové skupině. Proti nám stály úplně ty nejlepší mančafty. My jsme začali budovat něco nového, čemu věříme. Myslím si, že i fanouškům se to líbí. Rozhodně je lepší to, co předvádíme na hřišti. Ale samozřejmě šest porážek bolí, je to drsné, ale my naší cestě věříme.

Adam Hložek skóruje za českou reprezentaci ve fotbalové Lize národů proti Chorvatsku.

Na čem byste měli zapracovat nejvíc?
Určitě na prvních poločasech.

V šesti zápasech jste dali jen tři góly. Co vám nejvíc chybí v ofenzivní části? Nezkusíte přesvědčit Patrika Schicka, aby se do národního mužstva na kvalifikaci vrátil?
Patrik je extra třída a určitě zrovna v těchhle zápasech nám chybí. Ale rozhodnutí je na něm, my hráči tohle asi neovlivníme.

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Kazachstán vs. SlovenskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Kazachstán vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 4.31
  • 3.61
  • 1.87
Faerské ostrovy vs. MoldavskoFotbal - Skupina 3 - 16. 11. 2026:Faerské ostrovy vs. Moldavsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 16:00
  • 1.77
  • 3.46
  • 5.24
Estonsko vs. BulharskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Estonsko vs. Bulharsko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 2.02
  • 3.25
  • 4.17
Island vs. LucemburskoFotbal - Skupina 4 - 16. 11. 2026:Island vs. Lucembursko //www.idnes.cz/sport
16. 11. 18:00
  • 1.21
  • 6.52
  • 15.10
Litva vs. LichtenštejnskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Litva vs. Lichtenštejnsko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.12
  • 8.31
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Řecko vs. SrbskoFotbal - Skupina 2 - 16. 11. 2026:Řecko vs. Srbsko //www.idnes.cz/sport
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  • 4.72
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vydáno 15. listopadu 2026

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