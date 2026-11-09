V nedělní lize proti Artisu Brno (4:1) dokonce skóroval. „Gól je skvělý, ale pro mě je nedůležitější, že jsem šel na hřiště zase o něco dřív.“
V pondělí se už zase hlásil na srazu národního mužstva. Česko ve čtvrtek večer na stadionu Sparty hostí Španělsko, v neděli pak odehraje rozhodující duel o záchranu v elitní skupině Ligy národů v Chorvatsku.
Právě proti mistrům světa v Oviedu si třiadvacetiletý stoper svalové zranění na začátku října přivodil. „Pro mě osobně je to složité. Po tréninku sice dobíhávám, kondici doháním, ale herní praxi jinak než v zápase nenaberu.“
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I proto vyhlíží duely v Lize národů. Než se zranil, v září a říjnu za nově se tvořící národní mužstvo odehrál plný počet minut proti Chorvatsku, Anglii i ve Španělsku.
Z toho šlo vystopovat, že pro trenéra Santiho Deniu je důležitým mužem obrany, byť chyběli jeho kluboví spoluhráči Zima s Vlčkem. Ti sice jsou nyní k dispozici, ale Chaloupek proti nim má u trenérů lepší pozici.
Program reprezentace
čtvrtek 20.45: Česko – Španělsko (na Letné)
neděle 20.45: Chorvatsko – Česko (v Osijeku)
„Na sraz se moc těším. To nastavení je tam fantastické, i když jsme výsledky neměli a všechno prohráli,“ líčí Chaloupek.
„Mezi hráči a trenéry to fungovalo. Plnili jsme, co po nás chtěli, hrálo se nám dobře, sedlo si to. Jdu do pozitivního prostředí, a když se cítíte dobře, na hřišti vám to pomůže.“
Sám nemá moc srovnání. V reprezentaci debutoval loni na podzim za dočasného kouče Jaroslava Köstla. Letos zažil v baráži a následně na červnovém mistrovství světa v Americe trenéra Miroslava Koubka. A od září zase Deniu.
„Těžko se mi to hodnotí. Španělští trenéři začali s novým nastavením, přivezli pozitivní myšlení. Je to cítit a ulehčí vám to fungování,“ poznamenal Chaloupek.