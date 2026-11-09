Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Autor:
  15:14
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Richard Kašík z Artisu zasahuje v pražském Edenu.
Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.
Lukáš Provod překonává brankáře Kašíka.
Brankář Artisu Kašík inkasuje branku v zápase se Slavií.
19 fotografií
Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich bylo zase víc než minule, za což jsem moc rád,“ říká slávista Štěpán Chaloupek. Po svalovém zranění, které ho vyřadilo na čtyři týdny, je fit. „Cítím se dobře,“ hlásí.

V nedělní lize proti Artisu Brno (4:1) dokonce skóroval. „Gól je skvělý, ale pro mě je nedůležitější, že jsem šel na hřiště zase o něco dřív.“

V pondělí se už zase hlásil na srazu národního mužstva. Česko ve čtvrtek večer na stadionu Sparty hostí Španělsko, v neděli pak odehraje rozhodující duel o záchranu v elitní skupině Ligy národů v Chorvatsku.

Právě proti mistrům světa v Oviedu si třiadvacetiletý stoper svalové zranění na začátku října přivodil. „Pro mě osobně je to složité. Po tréninku sice dobíhávám, kondici doháním, ale herní praxi jinak než v zápase nenaberu.“

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

I proto vyhlíží duely v Lize národů. Než se zranil, v září a říjnu za nově se tvořící národní mužstvo odehrál plný počet minut proti Chorvatsku, Anglii i ve Španělsku.

Z toho šlo vystopovat, že pro trenéra Santiho Deniu je důležitým mužem obrany, byť chyběli jeho kluboví spoluhráči Zima s Vlčkem. Ti sice jsou nyní k dispozici, ale Chaloupek proti nim má u trenérů lepší pozici.

Program reprezentace

Liga národů A

čtvrtek 20.45: Česko – Španělsko (na Letné)

neděle 20.45: Chorvatsko – Česko (v Osijeku)

„Na sraz se moc těším. To nastavení je tam fantastické, i když jsme výsledky neměli a všechno prohráli,“ líčí Chaloupek.

„Mezi hráči a trenéry to fungovalo. Plnili jsme, co po nás chtěli, hrálo se nám dobře, sedlo si to. Jdu do pozitivního prostředí, a když se cítíte dobře, na hřišti vám to pomůže.“

Sám nemá moc srovnání. V reprezentaci debutoval loni na podzim za dočasného kouče Jaroslava Köstla. Letos zažil v baráži a následně na červnovém mistrovství světa v Americe trenéra Miroslava Koubka. A od září zase Deniu.

„Těžko se mi to hodnotí. Španělští trenéři začali s novým nastavením, přivezli pozitivní myšlení. Je to cítit a ulehčí vám to fungování,“ poznamenal Chaloupek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Artis Brno vs. JablonecFotbal - Osmifinále - 11. 11. 2026:Artis Brno vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 3.13
  • 3.32
  • 2.03
Turecko vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Turecko vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 3.43
  • 3.99
  • 1.92
Arménie vs. KyprFotbal - Skupina 2 - 12. 11. 2026:Arménie vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
12. 11. 18:00
  • 2.23
  • 3.21
  • 3.26
Česko vs. ŠpanělskoFotbal - Skupina 3 - 12. 11. 2026:Česko vs. Španělsko //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 12.40
  • 7.47
  • 1.18
Itálie vs. FrancieFotbal - Skupina 1 - 12. 11. 2026:Itálie vs. Francie //www.idnes.cz/sport
12. 11. 20:45
  • 3.87
  • 3.96
  • 1.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Yamal se proti Čechům neukáže. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Lamine Yamal se stal nejmladším kapitánem Barcelony v historii.

Až ve čtvrtek večer španělští fotbalisté vyběhnou v Lize národů na pražské Letné, nebude mezi nimi hvězdný Lamine Yamal. Ten se totiž k národnímu týmu kvůli problémům s kolenem připojí až před...

9. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  14:22

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Pacient z Old Trafford zatím dýchá, ale jak dlouho? United ví, že bojují o záchranu

Michael Carrick, trenér fotbalistů Manchesteru United, po duelu s Aston Villou.

Každý rok ten stejný kolovrátek. Pořád dokola, a přece ještě hůř. Osmnáctá příčka po deseti kolech je nejhorší ligové umístění fotbalového Manchesteru United za posledních čtyřicet let. Od začátku...

9. listopadu 2026  12:48

Dřív řídil Spartu, teď chce podnikatel Viktorin vzkřísit Inter Bratislava

Podnikatel Michal Viktorin, nový majitel Interu Bratislava.

Český podnikatel Michal Viktorin, který dříve působil v představenstvu fotbalové Sparty, koupil většinový podíl v Interu Bratislava. Druholigový tým by během dvou až tří let chtěl vrátit do nejvyšší...

9. listopadu 2026  12:24

Bizár v Nizozemsku. Fanoušci zablokovali týmový autobus, zápas kvůli nim odložili

Zápas Vitesse Arnhem-De Graafschap byl odložen kvůli protestu hostujcíí...

Když sami dostali zákaz na utkání přijít, rozhodli se, že k němu nepustí ani hráče. Fanoušci fotbalového týmu De Graafschap ve druhé nizozemské lize zablokovali týmový autobus před odjezdem na...

9. listopadu 2026  11:18

Deset bodů na čelo. Co uděláš, Sparto? Po šlágru bez vítěze je nejspokojenější Slavia

Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.

Není tak dávno doba, kdy jejich zápasy rozhodovaly o titulu. Nedělní šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Spartou spíš napověděl, kdo na něj může už před polovinou sezony zapomenout.

9. listopadu 2026

Hradecké chmury zažehnány. Horejš: Pomohla i společná večeře, skvělý impuls

Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání s Olomoucí.

Celý říjen v lize nevyhráli. Korunoval to první listopadový den v Mladé Boleslavi, kde ještě deset minut před koncem 1:0 vedli, ale pak dostali tři góly. I proto se k nim musely donést řeči okolí, že...

9. listopadu 2026  9:27

Vždyť je to za lajnou, tati! Kozlové se nezapřeli, v zápase oba dostali žlutou

Jablonecký trenér Luboš Kozel diriguje své svěřence během zápasu s Mladou...

Na lavičce domácích fotbalistů Jablonce trenér Luboš Kozel, na hřišti v dresu Mladé Boleslavi jeho syn David. Další prvoligová rodinná bitva, která nabídla jednu drobnou kontroverzi, skončila v duelu...

9. listopadu 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Kapitán Sparty: Všichni jsme nasr... Priske ven? K pokřiku se nevyjadřuju

Sparťané slaví gól proti Plzni.

Jeho čelo zdobila velká náplast, která nad pravým okem zakrývala tržnou ránu. „Už se cítím dobře, je to zašité. Bylo to v souboji s Hrošovským,“ popisoval Patrik Vydra, kapitán fotbalové Sparty. Po...

9. listopadu 2026

Trpišovský: Snažíme se, aby nejlepší čeští hráči byli u nás. A Sparta? To je jejich věc

Jindřich Trpišovský během duelu s Artisem.

Během přerušení si v prvním poločase k sobě zavolal stopera Davida Zimu a cosi mu důrazně vysvětloval. „Trápili jsme v některých rozhodnutích. Už od stoperů jsme předržovali míč. Jako bychom po...

9. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.