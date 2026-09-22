Střet s jiným světem, všichni jsou přátelští, říká Chaloupek o trenérech reprezentace

Fotbalové reprezentaci začala v pondělí nová éra. Španělská éra.
Nový hlavní kouč Santi Denia býval také stoper jako Chaloupek. A Česko za jeho předchůdce Miroslava Koubka nastupovalo s rozestavením se třemi středními obránci a dvěma wingbeky.
Do původní nominace zařadil Denia pět stoperů, ale Chaloupkovi kluboví spoluhráči Zima s Vlčkem se kvůli zranění omluvili. Navíc nejistý zdravotní stav eviduje kouč u Krejčího, jenž kvůli bolestem v lýtku vynechal víkendový duel druhé anglické ligy.
Zbyli tak jen Hranáč s Chaloupkem, k nimž Denia dodatečně povolal Vitíka s Kričfalušim.
„Samozřejmě mě mrzí, že kluci mají potíže. Nikdo nikomu zranění nepřeje, snad to nebude nic vážného,“ strachoval se Chaloupek. „Trenér za ně vzal náhradu a ti kluci jsou tady zaslouženě. Beru to jako kus za kus.“
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Stopeři mohou po změnách hrát důležitější roli než dřív. U španělského kouče lze odhadovat, že hrát budou jen na dva, což je nyní modernější. A k tomu bude na ně i větší tlak v souvislosti s výstavbou, dosud převažovaly spíš nákopy.
„Zatím to nejde hodnotit, sraz teprve začal a uvidíme až podle tréninků,“ poznamenal Chaloupek.
Když v pondělí odpoledne mluvil s novináři, měli reprezentanti za sebou jen seznámení s novým koučem a jeho realizačním týmem, pak oběd.
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„Pro nás je to střet s jiným světem. Spousta věcí bude jinak, získáme zkušenosti, nový pohled na fotbal. Moc se na to těším,“ líčil třiadvacetiletý slávista.
První dojmy?
„Všichni z realizačního týmu mi přišli hodně přátelští, natěšení do práce. Cítím od nich energii a jsem zvědavý,“ podotkl Chaloupek.
Je jedním ze šestnácti účastníků červnového mistrovství světa, které Denia na svůj první sraz povolal. Seznam z Ameriky se však po omluvenkách Zimy, Višinského, Chorého, Juráska a Provoda výrazně ztenčil.
Jedním z nováčků, kteří je nahradili, je Matěj Radosta, Chaloupkův někdejší spoluhráč z Teplic. „Mám za něj ohromnou radost. Když jsme hráli nedávno u nich, říkal jsem, že se mu zápas povedl. Přeju mu, ať mu drží zdraví, a myslím si, že je připraven na další krok.“
To mohou oba ukázat v následujících dnech, Chaloupka, Radostu a spol. prověří Chorvaté, a především bronzový i zlatý tým z nedávného mistrovství světa.
„Budou to velké zápasy, proti světové špičce můžeme zjistit, jak na tom jsme. Je to jako sen, každý bude chtít hrát. Jsem plný očekávání a věřím, že je potrápíme. Půjdeme nabití energií,“ těší se Chaloupek.