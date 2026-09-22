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Střet s jiným světem, všichni jsou přátelští, říká Chaloupek o trenérech reprezentace

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  8:24

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Slávistický obránce Štěpán Chaloupek (vpravo) v souboji s plzeňským Tobiášem Pališčákem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Postupně mu odpadávají parťáci i konkurenti zároveň, má tedy snad Štěpán Chaloupek do základní sestavy národního mužstva fotbalistů blíž než po původní nominaci? „To je na trenérovi, ale zase přišli jiní kluci,“ říká střední obránce Slavie před blížícími se duely Ligy národů proti Chorvatům, Angličanům a Španělům.

Fotbalové reprezentaci začala v pondělí nová éra. Španělská éra.

Nový hlavní kouč Santi Denia býval také stoper jako Chaloupek. A Česko za jeho předchůdce Miroslava Koubka nastupovalo s rozestavením se třemi středními obránci a dvěma wingbeky.

Do původní nominace zařadil Denia pět stoperů, ale Chaloupkovi kluboví spoluhráči Zima s Vlčkem se kvůli zranění omluvili. Navíc nejistý zdravotní stav eviduje kouč u Krejčího, jenž kvůli bolestem v lýtku vynechal víkendový duel druhé anglické ligy.

Zbyli tak jen Hranáč s Chaloupkem, k nimž Denia dodatečně povolal Vitíka s Kričfalušim.

„Samozřejmě mě mrzí, že kluci mají potíže. Nikdo nikomu zranění nepřeje, snad to nebude nic vážného,“ strachoval se Chaloupek. „Trenér za ně vzal náhradu a ti kluci jsou tady zaslouženě. Beru to jako kus za kus.“

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Stopeři mohou po změnách hrát důležitější roli než dřív. U španělského kouče lze odhadovat, že hrát budou jen na dva, což je nyní modernější. A k tomu bude na ně i větší tlak v souvislosti s výstavbou, dosud převažovaly spíš nákopy.

„Zatím to nejde hodnotit, sraz teprve začal a uvidíme až podle tréninků,“ poznamenal Chaloupek.

Když v pondělí odpoledne mluvil s novináři, měli reprezentanti za sebou jen seznámení s novým koučem a jeho realizačním týmem, pak oběd.

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„Pro nás je to střet s jiným světem. Spousta věcí bude jinak, získáme zkušenosti, nový pohled na fotbal. Moc se na to těším,“ líčil třiadvacetiletý slávista.

První dojmy?

„Všichni z realizačního týmu mi přišli hodně přátelští, natěšení do práce. Cítím od nich energii a jsem zvědavý,“ podotkl Chaloupek.

Je jedním ze šestnácti účastníků červnového mistrovství světa, které Denia na svůj první sraz povolal. Seznam z Ameriky se však po omluvenkách Zimy, Višinského, Chorého, Juráska a Provoda výrazně ztenčil.

Slávistický stoper Štěpán Chaloupek v hlavičkovém souboji s plzeňským Amarem Memičem.

Jedním z nováčků, kteří je nahradili, je Matěj Radosta, Chaloupkův někdejší spoluhráč z Teplic. „Mám za něj ohromnou radost. Když jsme hráli nedávno u nich, říkal jsem, že se mu zápas povedl. Přeju mu, ať mu drží zdraví, a myslím si, že je připraven na další krok.“

To mohou oba ukázat v následujících dnech, Chaloupka, Radostu a spol. prověří Chorvaté, a především bronzový i zlatý tým z nedávného mistrovství světa.

„Budou to velké zápasy, proti světové špičce můžeme zjistit, jak na tom jsme. Je to jako sen, každý bude chtít hrát. Jsem plný očekávání a věřím, že je potrápíme. Půjdeme nabití energií,“ těší se Chaloupek.

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