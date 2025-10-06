Staněk a Jaroš vypadli z reprezentace kvůli zdraví. Nahradí je Jedlička s Horníčkem

V utkání s Černou Horou byl jedním z nejlepších na place, podle čtenářské ankety oslnil dokonce nejvíc. Jenže kvůli zdravotním problémům, které ho nepustily ani do nedělního derby, nahrazuje slávistického gólmana Jindřicha Staňka v reprezentační nominaci českých fotbalistů duo Martin Jedlička z Plzně a Lukáš Horníček z Bragy. Do zápasů s Chorvatskem a Faerskými ostrovy nezasáhne ani zraněný Vítězslav Jaroš z Ajaxu.

Slávistický brankář Jindřich Staněk zasahuje v utkání proti Jablonci. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Po delší době se tak mění skladba reprezentačních brankářů.

„Je to samozřejmě komplikace, ale musíme si s tím poradit. Staňka s Jarošem trápí zdravotní potíže, takže jsme povolali náhrady. K národnímu týmu se připojí od začátku srazu,“ uvedl trenér Ivan Hašek, jehož svěřenci se sejdou těsně před polednem v Praze, na webu fotbalové asociace.

A vypadá to, že Matěj Kovář, který z původní trojice zbyl, znovu zabojuje o pozici jedničky.

Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

O tu přišel po červnovém výprasku 1:5 v Chorvatsku, do zmíněného kvalifikačního utkání o mistrovství světa s Černou Horou (2:0) už zase naskočil Staněk. A čekalo se, že bude pokračovat i na říjnovém srazu.

Nicméně už po utkání na Interu v Lize mistrů (0:3) přiznal, že se necítil nejlépe a v neděli místo něj na Spartě chytal Jakub Markovič. Jaroš ještě odchytal za Ajax sobotní zápas nizozemské nejvyšší soutěže, i jeho ale trápí zranění.

V reprezentační bráně se coby náhradník s největší pravděpodobností představí zmíněný Kovář z Eindhovenu, který od loňského Eura naskočil od začátku za reprezentaci do 10 zápasů po sobě. Pak přepustil místo Staňkovi.

Brankář PSV Matěj Kovář rozehrává v utkání s Ajaxem.

Jedlička, jednička v plzeňské bráně, si premiérovou nominaci do reprezentačního áčka užil přesně před rokem pro zápasy Ligy národů s Albánií a Ukrajinou, na první start zatím stále čeká.

Pro Horníčka, který předvádí výborné výkony v brance Bragy, jde o premiérovou seniorskou nominaci. Dosavadním vrcholem byl pro něj evropský šampionát do 21 let. Na klubové úrovni je v Portugalsku jedničkou mezi tyčemi, zazářil i v Evropské lize.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

NEJ Z LIGY: Durosinmiho penaltové prokletí i smolař Vlček. A Pardubice se dočkaly!

Po jedenácti kolech vede fotbalovou Chance Ligu nadále Sparta, remíza 1:1 v derby se Slavií ji však může vzhledem k průběhu utkání mrzet. Slavia současně zůstává jediným neporaženým týmem v soutěži,...

6. října 2025

Kozel po konci úctyhodné série: V úvodu jsme jen couvali, teď se musíme oklepat

Skvostná bodová jízda fotbalistů Jablonce skončila. Úvodní porážku v prvoligové sezoně utrpěli až v utkání 11. kola, když podlehli domácí Olomouci 0:2. Navíc v součtu s minulým ročníkem poprvé po...

6. října 2025  9:46

Remíza, která Zlín zabolela. Poznar si vyčítal špatnou koncovku: Moje pochybení

Kdyby doma Baník porazili 3:0, nikdo z aktérů nedělního brzkého odpoledne na zlínské Letné by nemohl říct ani ň. Nováček fotbalové Chance ligy ale z kvanta vyložených šancí využil pouze pokutový kop...

6. října 2025  8:51

Heroický výkon. Trpišovský po derby o Bořilovi, Vlčkovi i složitém skládání týmu

Několikrát směrem ke svým hráčům zopakoval: „Smekám, chválím.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský po derby na Spartě (1:1) mluvil především o složité situaci při skládání sestavy....

6. října 2025  8:30

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice slavily, Kozák po gólu krotil slzy

Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Sobotní bitvu na stadionu pražské Dukly otočily na 3:1, vyhrály po dvou měsících a...

6. října 2025  7:11

Priske: Byli jsme lepší, střely něco říkají o naší dominanci. Z výsledku cítil zklamání

Bylo znát, že chtěl zvítězit. Bod z derby se počítá, ale... Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, věděl, že tentokrát měl jeho tým na víc. Proto po utkání se Slavií působil lehce rozmrzele.

6. října 2025  6:50

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03,  aktualizováno  23:12

Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit na první místo v tabulce. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení. Vedení...

5. října 2025  18:14,  aktualizováno  22:55

Vydru jsem měl vyloučit, kál se sudí po své premiéře v derby. Trenéři ho ale chválili

Byla to situace, která klidně mohla celý zápas poslat úplně jiným směrem. Kdyby sudí Jan Všetečka ve fotbalovém derby (1:1) udělil žlutou, nebo červenou kartu sparťanovi Vydrovi za zákrok na slávistu...

5. října 2025  21:51

Střelec Kušej: Že je Sparta silnější? Vždyť jsme ji v deseti do ničeho nepustili

Od května 2023 je prvním slávistou, který skóroval ve fotbalovém derby na Letné. „Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct. Dát gól v derby a ještě k tomu na Letné má pro mě velký význam. Proto ho...

5. října 2025  21:40

Trakařem až na derby. Výprava nadšenců ze Smržovky zdárně dorazila na Letnou

Osm dnů a 145 kilometrů v nohách. Navíc s trakařem, na němž po celou dobu seděl slávista a nechal se vézt sparťanem. Kuriózní výprava skupiny nadšenců ze Smržovky, která měla připomenout šedesát let...

5. října 2025,  aktualizováno  21:08

