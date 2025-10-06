Staněk a Jaroš vypadli z reprezentace kvůli zdraví. Nahradí je Jedlička s Horníčkem

Po delší době se tak mění skladba reprezentačních brankářů.
„Je to samozřejmě komplikace, ale musíme si s tím poradit. Staňka s Jarošem trápí zdravotní potíže, takže jsme povolali náhrady. K národnímu týmu se připojí od začátku srazu,“ uvedl trenér Ivan Hašek, jehož svěřenci se sejdou těsně před polednem v Praze, na webu fotbalové asociace.
A vypadá to, že Matěj Kovář, který z původní trojice zbyl, znovu zabojuje o pozici jedničky.
O tu přišel po červnovém výprasku 1:5 v Chorvatsku, do zmíněného kvalifikačního utkání o mistrovství světa s Černou Horou (2:0) už zase naskočil Staněk. A čekalo se, že bude pokračovat i na říjnovém srazu.
Nicméně už po utkání na Interu v Lize mistrů (0:3) přiznal, že se necítil nejlépe a v neděli místo něj na Spartě chytal Jakub Markovič. Jaroš ještě odchytal za Ajax sobotní zápas nizozemské nejvyšší soutěže, i jeho ale trápí zranění.
V reprezentační bráně se coby náhradník s největší pravděpodobností představí zmíněný Kovář z Eindhovenu, který od loňského Eura naskočil od začátku za reprezentaci do 10 zápasů po sobě. Pak přepustil místo Staňkovi.
Jedlička, jednička v plzeňské bráně, si premiérovou nominaci do reprezentačního áčka užil přesně před rokem pro zápasy Ligy národů s Albánií a Ukrajinou, na první start zatím stále čeká.
Pro Horníčka, který předvádí výborné výkony v brance Bragy, jde o premiérovou seniorskou nominaci. Dosavadním vrcholem byl pro něj evropský šampionát do 21 let. Na klubové úrovni je v Portugalsku jedničkou mezi tyčemi, zazářil i v Evropské lize.