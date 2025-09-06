Srbští fotbalisté bez Birmančeviče porazili Lotyšsko, rozhodl Vlahovič

Svůj gól v Rize vstřelil ve 12. minutě. Srbové ztrácejí ve skupině K dva body na vedoucí Anglii, která od osmnácti hodin přivítá Andorru.
Pro srbského útočníka jde o třetí soutěžní gól v řadě. Předtím se prosadil v italské lize proti Janovu a Parmě.
Birmančevič zase pálí, trojzubec je komplet. Může se na něj Sparta spoléhat?
Sparťan Birmančevič třináctý reprezentační start nepřidal. Minulý týden nastoupil v lotyšské metropoli se Spartou, která tam navzdory prohře 0:1 s FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy.
Skupina F
Avagjan – Pilojan, Aruťunjan, S. Muradjan, Tiknizjan – Hovhannisjan, Iwu, Spercjan, Bičachčjan – Barseghjan (C), Zelarayán.
D. Costa – Cancelo, Inácio, Dias, Mendes – B. Fernandes, J. Neves, Neto – Vitinha, Ronaldo (C), Félix.
Čančarević, Beglarjan – Chačumjan, Sevikjan, Serobjan, Simonjan, Aghasarjan, Ranos, Haruťunjan, N. Grigorjan, Dašjan, Šaghojan.
Sá, R. Silva – Tavares, A. Silva, Veiga, Palhinha, Ramos, B. Silva, Gonçalves, Trincão, Conceição, R. Neves.
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG).
Rozhodčí: Osmers – Koslowski, Beitinger (GER)