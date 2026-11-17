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„A vlastně nikdy mě to nelákalo a lákat asi nebude, a to, že by za mnou hráči šli, nevím,“ doplnil na dotaz jednoho z posluchačů, zda by měl zájem trénovat český národní tým.
Ten od léta vede španělský kouč Santi Denia, po jehož jmenování se vyrojily otázky, zda by na jeho místě neměl být nějaký Čech.
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„Já si myslím, že za Španělem zatím taky ty hráči jdou a že je přínosem pro tu šatnu. Akorát potřebují začít bodovat, aby tomu začali všichni věřit. Aby se v tom utvrdili, že to funguje,“ pronesl Poborský.
Podcast SportBar
Karel Poborský a David Pavelka hosty SportBaru. O čem ještě mluvili?
- o pozvánkách pro mladé hráče. Měl ji dostat Idris Hopi? A proč nejel Hugo Sochůrek?
Pravidelný podcast o aktuálním dění ve sportovním světě vychází každý týden. S hosty a s tématy, které vás zajímají. Očekávejte ho vždy se začátkem týdne na iDNES.cz.
„My pod trenérem Brücknerem jsme na něj taky ze začátku koukali, co to chce a proč na nás ječí, že stojíme o deset metrů vedle. Ale když to pak zažijete na hřišti a ono to začne fungovat, začnete tím vyhrávat, tak to celý zaklapne dohromady a funguje to,“ doplnil.
V podcastu přišla řeč také na to, jakým lídrem je v tuhle chvíli kapitán Ladislav Krejčí, který byl pod Deniou dvakrát vyloučen a zbytečně tým oslabil.
„Já tam většího lídra teď aktuálně nevidím. Samozřejmě dvě červený karty po sobě jsou špatné, ale je to i dané povahou Ládi. On nechce prohrát žádný souboj, občas do toho jde až moc, ale já tam lidsky ani fotbalově nikoho lepšího nevidím. On má v sobě určitý X-faktor, což jsem poznal i ve Spartě,“ oponoval nicméně někdejší záložník a druhý host David Pavelka.
„I když je jenom na hřišti, tak ty kluci okolo něj se cítí jako líp a hrajou líp, to prostě vidět je. A to je něco unikátního, co teď v tom nároďáku jako chybí,“ přidal.
„Vidím to úplně stejně. Samozřejmě dostali jsme tři karty červený v šesti zápasech, což je hodně, a to nás samozřejmě brzdí a sráží, ale jak tady zaznělo, kapitán je asi jasný,“ navázal Poborský.
Spolu s Pavelkou v novém díle dopodrobna rozebrali současnou situaci národního týmu, problematiku nominace mladých hráčů či výchovu fotbalistů v České republice.