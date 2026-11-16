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Poborský a další někdejší reprezentant David Pavelka probírali výkony a výsledky národního mužstva po šesti zápasech v Lize národů.
Šest porážek se Španělskem, Anglií a Chorvatskem, jen tři vstřelené góly. Naposled v neděli prohra v Osijeku 1:2 v duelu, kterým by si v případě úspěšného výsledku Denia i český fotbal mohli pomoci.
Není to málo? Není to chabá vizitka?
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„Máme nového trenéra v prostředí, které vůbec neznal. Zkouší, hledá, to se dá na jednu stranu pochopit,“ přemítá Poborský.
„Na druhou stranu to je pořád národní mužstvo a šest zápasů je strašně moc. Takže se nabaluje to hledání. Už jsem čekal, že v Chorvatsku budeme vypadat jinak.“
Když se k tomu připočte i předchozí období bez Denii, jsou Češi na osmi porážkách z devíti posledních soutěžních zápasů.
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„I trenér proklamoval, že do Chorvatska si to s nimi jedeme rozdat, že bude hrát to nejsilnější. Když jsem pak viděl sestavu, tak jsem z toho byl smutnej. Byli tam dva nováčci, což je ok, ať tam jsou. Ale ukazovalo to, že to je vlastně další zápas, ve kterém budeme něco hledat. Takže tu moji důvěru ztrácí a i ty výkony jsou klesající. Že se národu líbilo, jak si hezky přihráváme? Poslední dva zápasy to tam už nevidím,“ říká Poborský.
Měl by tedy Denia zvolit jiný způsob hry?
„My mámě úplně jinou typologii hráčů, než jsou Španělé. Že Denia to chce hrát jako oni, to je asi logický, on to tak dělá odjakživa, vyrostl v tom, prošel si mládežnickými reprezentacemi,“ poznamenává Poborský.
Kdežto tady poznává, že Češi si ani v reprezentaci často neumí přihrát na tři metry, zvládnout první dotyk, protože ze svých klubů jsou zvyklí, že i pod lehkým presinkem kolem vlastního pokutového území míč nakopnou přes celé hřiště a tam o něj bojují. A když teď mají zvolit konstruktivní rozehrávku a fotbalové řešení, nevědí jak na to.
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„Jestli budeme chtít hrát španělský fotbal? Já si myslím, že na něj nemáme typy. Asi se bude muset najít kompromis. I trenér bude muset cuknout,“ míní Poborský.
„Podle mě na to ukazujou i ty rozdílné poločasy. Hráči to chtějí plnit na sto procent a jsou tím i trošičku svázaní. Co se týká hry dopředu, v prvních poločasech jsme většinou byli úplně hrozní. A vlastně až tu druhou půli, kdy od toho trošičku upustíme, najednou začnou lítat míče nahoru, centry, dlouhý auty, najednou se to jakoby zblázní, tak jsme konkurenceschopný. To je ten náš fotbal, v kterým se cítí kluci dobře a je třeba, aby i ten realizák se na to podíval a řekl si: Tady ubereme, tady přidáme,“ poznamenává Poborský.
„Prostě takovej ten fotbal dostat to nahoru, dohrát to tam. Bum, prásk, Honza Koller to sklepne, někdo nacentruje, tři se srazí hlavama, jedna nula vedeme. Ve finále je to lepší.“
Má tedy Denia pořád důvěru jako při svém letním nástupu? Kdyby na jeho místě byl český trenér, jistě by se jeho pozice řešila.
„Vzhledem k tomu, že je tady šest zápasů, tak i ten český trenér by to přežil,“ myslí si Poborský.
„Ale byl by strašně grilovanej. Tady je to všechno jako ‚Vamos Česko‘, hezky řečeno, ale ty výsledky nejsou. Je to na jednu stranu dobře, že mají klid na práci. Je to daný tím, že opravdu jsou Českem nepolíbený a že se tady rozkoukávají, ale to není omluva.“
A hráči? Pořád ještě věří, že to co dělají, jim přinese výsledky?
„Z těch prohlášení i rozhovorům s klukama, si myslím, že teď je tam svěží vítr. Věří tomu, že ten čas to třeba zahojí, že si to sedne. Ale musí mít v hlavě, že šest zápasů prohráli. Když jsem se o tom s některými kluky bavil, říkali mi, že rok v národním mužstvu nevyhráli. To prostě v hlavě máte,“ podotýká Pavelka.
„Sám jsem to zažil, když jsem měl v Česku poprvé za trenéra cizince. Hrozně nám pomohl, tu kabinu si získal, věřili jsme tomu a taky to chtělo čas. Takže v tomhle já jsem optimista,“ zmiňuje Pavelka sparťanského kouče Briana Priskeho.