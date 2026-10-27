Nedvěd o Spartě i Rosickém: Taky dostával naloženo. Potřebuji od něj české jádro

Nedvěd je zpět v českém fotbale rok a půl. Zažil vyhazov trenéra Ivana Haška, angažování Miroslava Koubka, postup na mistrovství světa i další výměnu za Santiho Deniu, prvního zahraničního kouče v samostatné historii.
„Jak já, tak Rosa se s kritikou musíme vyrovnat. Mně nevadí, dokonce bych řekl, že mě obohacuje,“ načal Nedvěd. Musí to být ale kritika, která mi něco dává, pomůže mi se zlepšit. V tom případě jen do mě, to je důležité.“
Rosický během osmi let ve Spartě zažil neúspěšná i úspěšná období. Získal dva tituly a dva domácí poháry, navíc postoupil po devatenácti letech do základní fáze Ligy mistrů. Zažil však i propad na čtvrté místo či tři bronzová umístění.
„Fotbal je můj život a myslím, že i Tomášův. Snažíme se oba dělat to nejlepší, naše rozhodnutí neděláme pro sebe, ale pro fotbal. To je hlavní pointa,“ pokračoval Nedvěd.
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S Rosickým se o svém návratu do Česka dokonce bavili.
„Říkal jsem mu, že mi musí pomoct v tom, že mi ve Spartě chyběl český základ,“ prozradil. „Tomášova myšlenka taková je, ve Spartě nedávno měli české hráče, kteří jádro tvořili, podobně jako teď Slavia. Dneska se o to zase snaží a budují ho. Ševínský, Vydra, Sochůrek...,“ vyjmenoval Nedvěd.
„Tvoří nový český tým, přestože to v posledním zápase úplně nevypadalo,“ narážel na nedělní utkání se Slováckem (5:1), kde v základu nastoupil jediný Čech Patrik Vydra. „Ale vím, že tu myšlenku s Tomášem Sivokem oba mají a to je důležité. Tak trochu na ně spoléhám,“ přidal Nedvěd.
Ten v českém nároďáku způsobil razantní změnu, když společně s předsedou FAČR přivedli zmíněného Španěla Deniu, který ligové zápasy pražských S často navštěvuje.
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„Vždycky když vidí nějakou povedenou akci, tak se ptá: Je to Čech?“ zasmál se Nedvěd. „Je to těžké, hlavně kouká na křídelní hráče, kteří nám chybí. Na rozhodujících postech v týmech bohužel nehrajou čeští hráči, tam máme trochu problém a bojím se i o budoucnost, protože Češi by se měli prosazovat v českých klubech, kde to mají v zahraniční konkurenci velice těžké.“
S reprezentačním koučem pravidelně navštěvují také tréninky dvou největších týmů v české lize. „Kontakt být musí. Moc se nám to líbí, snažíme se mluvit s trenéry i hráči, musíte se najít balanc, abyste tam nepřekáželi. Jestli před, nebo po zápase, zatím jsme ale vítáni všude,“ uzavřel Nedvěd.