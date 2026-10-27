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Nedvěd o Spartě i Rosickém: Taky dostával naloženo. Potřebuji od něj české jádro

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  15:45
Oba dva se do českého fotbalu vrátili po dlouhých letech v zahraničích. Z obou se staly nadnárodní pojmy. Zatímco vítěz Zlatého míče Pavel Nedvěd pracuje pro českou reprezentaci, Tomáš Rosický už osm let vede sportovní úsek ve Spartě. „Taky kolikrát dostával naloženo,“ kývl Nedvěd při onom srovnání v novém podcastu SportBar na iDNES.cz.

Nedvěd je zpět v českém fotbale rok a půl. Zažil vyhazov trenéra Ivana Haška, angažování Miroslava Koubka, postup na mistrovství světa i další výměnu za Santiho Deniu, prvního zahraničního kouče v samostatné historii.

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tréninku v Grassau.

„Jak já, tak Rosa se s kritikou musíme vyrovnat. Mně nevadí, dokonce bych řekl, že mě obohacuje,“ načal Nedvěd. Musí to být ale kritika, která mi něco dává, pomůže mi se zlepšit. V tom případě jen do mě, to je důležité.“

Rosický během osmi let ve Spartě zažil neúspěšná i úspěšná období. Získal dva tituly a dva domácí poháry, navíc postoupil po devatenácti letech do základní fáze Ligy mistrů. Zažil však i propad na čtvrté místo či tři bronzová umístění.

Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů Sparta–Lyon sledoval na Letné také generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd.
Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tréninku v Grassau.
SportBar, nový podcast sportovní redakce iDNES.cz, přivítal v prvním díle Pavla Nedvěda.
Prezident FIFA Gianni Infantino zdraví generálního manažera českých reprezentací Pavla Nedvěda.
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„Fotbal je můj život a myslím, že i Tomášův. Snažíme se oba dělat to nejlepší, naše rozhodnutí neděláme pro sebe, ale pro fotbal. To je hlavní pointa,“ pokračoval Nedvěd.

Podcast SportBar

Pavel Nedvěd ve SportBaru
O čem ještě mluvil?

- o vzpomínkách na Zlatý míč 2003
- o stavu české reprezentace
- o trenérovi Santim Deniovi
- o talentu Barcelony, který by mohl hrát za Česko
- o budoucnosti Tomáše Chorého

Každotýdenní podcast o aktuálním dění ve sportovním světě. S hosty a s tématy, které vás zajímají. Pravidelně ho očekávejte vždy se začátkem týdne na iDNES.cz.

S Rosickým se o svém návratu do Česka dokonce bavili.

„Říkal jsem mu, že mi musí pomoct v tom, že mi ve Spartě chyběl český základ,“ prozradil. „Tomášova myšlenka taková je, ve Spartě nedávno měli české hráče, kteří jádro tvořili, podobně jako teď Slavia. Dneska se o to zase snaží a budují ho. Ševínský, Vydra, Sochůrek...,“ vyjmenoval Nedvěd.

„Tvoří nový český tým, přestože to v posledním zápase úplně nevypadalo,“ narážel na nedělní utkání se Slováckem (5:1), kde v základu nastoupil jediný Čech Patrik Vydra. „Ale vím, že tu myšlenku s Tomášem Sivokem oba mají a to je důležité. Tak trochu na ně spoléhám,“ přidal Nedvěd.

Ten v českém nároďáku způsobil razantní změnu, když společně s předsedou FAČR přivedli zmíněného Španěla Deniu, který ligové zápasy pražských S často navštěvuje.

SportBar: Jsme v kontaktu s talentem Barcelony. Šel by do áčka, uvedl Nedvěd

„Vždycky když vidí nějakou povedenou akci, tak se ptá: Je to Čech?“ zasmál se Nedvěd. „Je to těžké, hlavně kouká na křídelní hráče, kteří nám chybí. Na rozhodujících postech v týmech bohužel nehrajou čeští hráči, tam máme trochu problém a bojím se i o budoucnost, protože Češi by se měli prosazovat v českých klubech, kde to mají v zahraniční konkurenci velice těžké.“

S reprezentačním koučem pravidelně navštěvují také tréninky dvou největších týmů v české lize. „Kontakt být musí. Moc se nám to líbí, snažíme se mluvit s trenéry i hráči, musíte se najít balanc, abyste tam nepřekáželi. Jestli před, nebo po zápase, zatím jsme ale vítáni všude,“ uzavřel Nedvěd.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.38
  • 4.53
  • 8.55
Sassuolo vs. LazioFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Sassuolo vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:30
  • 3.60
  • 3.58
  • 2.12
Slavia vs. Zbrojovka BrnoFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Slavia vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
27. 10. 19:00
  • 1.33
  • 5.23
  • 8.24
Turín vs. ComoFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:Turín vs. Como //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 4.60
  • 3.90
  • 1.80
AS Řím vs. CagliariFotbal - 9. kolo - 27. 10. 2026:AS Řím vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
27. 10. 20:45
  • 1.30
  • 5.65
  • 11.30
Příbram B vs. BenešovFotbal - 11. kolo - 28. 10. 2026:Příbram B vs. Benešov //www.idnes.cz/sport
28. 10. 10:30
  • 1.66
  • 3.77
  • 3.38
Program a výsledky
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Výsledky

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