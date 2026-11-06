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Yamal míří do Prahy. S výjimkou Rodriho budou Španělé na Ligu národů kompletní

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  13:32
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Lamine Yamal ze Španělska v běžeckém souboji s českým obráncem Ladislavem...

Lamine Yamal ze Španělska v běžeckém souboji s českým obráncem Ladislavem Krejčím | foto: AP

Španělský obránce Fran García obchází českého záložníka Lukáše Červa.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.
19 fotografií
V nominaci španělských fotbalistů na utkání Ligy národů v Praze nechybí kromě zraněného kapitána Rodriho žádné opory. Na Letné by se tak měl 12. listopadu představit mimo jiné hvězdný křídelník Lamine Yamal z Barcelony.

Za národní tým úřadujících mistrů světa i Evropy mohou poprvé nastoupit tři nováčci. La Roja zveřejnila výběr trenéra Luise de la Fuenteho na sociálních sítích.

Rodriho absence není překvapením, o jeho zranění informovala Barcelona už ve středu. Nejlepší hráč letního mistrovství světa tak nepomůže svému týmu v souboji o první místo ve skupině A3. Španělé mají dvě kola před koncem tříbodový náskok na Anglii, kterou přivítají 15. listopadu v závěrečném utkání.

Španělský obránce Fran García obchází českého záložníka Lukáše Červa.
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.
19 fotografií

Rodri byl jedním ze tří střelců Španělska před měsícem při domácí výhře 3:1 nad Českem. Úvodní gól zápasu dal Yamal, vedle něj je znovu v nominaci i autor třetí branky Mikel Merino.

Premiéru v reprezentaci si může odbýt dvojice z Betisu Sevilla. Brankář Álvaro Valles i záložník Marc Roca se dočkali pozvánky až v 29 letech. O osm let mladší Jacobo Ramón je oporou italského Coma, které prožívá skvělou sezonu v Serii A i Lize mistrů.

Nominace Španělska na zápasy Ligy národů

Brankáři: Unai Simón (Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Valles (Betis Sevilla).

Obránci: Aymeric Laporte (Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill, Alejandro Grimaldo (oba Atlético Madrid), Marc Cucurella, Dean Huijsen (oba Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Jacobo Ramón (Como).

Záložníci: Pedri González, Fermín López (všichni Barcelona), Martín Zubimendi, Mikel Merino (oba Arsenal), Fabián Ruiz (Paris St. Germain), Álex Baena, Pablo Barrios (oba Atlético Madrid), Marc Roca (Betis Sevilla).

Útočníci: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris St. Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (oba San Sebastian), Roberto Fernández (Espaňol Barcelona).

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:00
  • 2.48
  • 3.48
  • 2.10
Artis Brno B vs. UničovFotbal - 15. kolo - 6. 11. 2026:Artis Brno B vs. Uničov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 17:30
  • 2.06
  • 3.48
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Dukla Praha vs. PříbramFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Dukla Praha vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
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Ústí n. L. vs. ŽižkovFotbal - 14. kolo - 6. 11. 2026:Ústí n. L. vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
6. 11. 18:00
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  • 3.73
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6. 11. 18:00
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