Za národní tým úřadujících mistrů světa i Evropy mohou poprvé nastoupit tři nováčci. La Roja zveřejnila výběr trenéra Luise de la Fuenteho na sociálních sítích.
Rodriho absence není překvapením, o jeho zranění informovala Barcelona už ve středu. Nejlepší hráč letního mistrovství světa tak nepomůže svému týmu v souboji o první místo ve skupině A3. Španělé mají dvě kola před koncem tříbodový náskok na Anglii, kterou přivítají 15. listopadu v závěrečném utkání.
Rodri byl jedním ze tří střelců Španělska před měsícem při domácí výhře 3:1 nad Českem. Úvodní gól zápasu dal Yamal, vedle něj je znovu v nominaci i autor třetí branky Mikel Merino.
Premiéru v reprezentaci si může odbýt dvojice z Betisu Sevilla. Brankář Álvaro Valles i záložník Marc Roca se dočkali pozvánky až v 29 letech. O osm let mladší Jacobo Ramón je oporou italského Coma, které prožívá skvělou sezonu v Serii A i Lize mistrů.
Nominace Španělska na zápasy Ligy národů
Brankáři: Unai Simón (Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona), Álvaro Valles (Betis Sevilla).
Obránci: Aymeric Laporte (Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Pubill, Alejandro Grimaldo (oba Atlético Madrid), Marc Cucurella, Dean Huijsen (oba Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Jacobo Ramón (Como).
Záložníci: Pedri González, Fermín López (všichni Barcelona), Martín Zubimendi, Mikel Merino (oba Arsenal), Fabián Ruiz (Paris St. Germain), Álex Baena, Pablo Barrios (oba Atlético Madrid), Marc Roca (Betis Sevilla).
Útočníci: Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Paris St. Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Bilbao), Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (oba San Sebastian), Roberto Fernández (Espaňol Barcelona).