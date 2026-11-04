Katalánský klub to uvedl krátce po vyšetření. Před měsícem Rodri přispěl v prvním utkání s českou reprezentací v Lize národů jedním gólem k vítězství 3:1.
Barcelona oznámila, že třicetiletý záložník zmešká nedělní ligový zápas s Atlétikem Madrid a jeho návrat na hřiště bude záležet na tom, jak se bude zotavovat.
Podle listu Mundo Deportivo vynechá Rodri i nadcházející duely úřadujících mistrů světa v Lize národů. Ve čtvrtek 12. listopadu se Španělé představí na Letné a tři dny nato budou hrát doma s Anglií.
Rodri v úterý odehrál jen první poločas, pak ho nahradil Marc Bernal. Barcelona porazila Aston Villu 3:0 a polepšila si v Lize mistrů na devět bodů ze čtyř zápasů. Španělskou ligu obhájci titulu vedou o dva body před Atléticem.
Rodri, jenž byl vyhlášen nejlepším hráčem letního mistrovství světa, přišel na Camp Nou v srpnu z Manchesteru City. Za Barcelonu dosud odehrál 14 zápasů a dal jeden gól.