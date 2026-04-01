Protiislámské výkřiky na přáteláku Egypta ve Španělsku. Pořadatelé varovali vzkazem

Rasistické a protimuslimské pokřiky, které se zhruba od 20. minuty opakovaně ozývaly především ze sektoru za jednou z branek, znechutily i předsedu španělské fotbalové federace (RFEF) Rafaela Louzána. RFEF dokonce už během zápasu apelovala na fanoušky prostřednictvím velkoplošných obrazovek.
PŘEHLEDNĚ: Kdo postoupil na fotbalové MS 2026. Jako první Japonsko, poslední byl Irák
„Připomínáme, že legislativa o prevenci násilí ve sportu zakazuje a trestá aktivní účast na násilných, xenofobních, homofobních nebo rasistických činech“, stálo ve vzkazu.
Trenér De la Fuente zdůraznil, že jakákoliv forma xenofobie, rasismu a neúcty je pro něj nepřijatelná. Ocenil, že většina diváků na stadionu incidenty rovněž odsoudila a skandování výtržníků vypískala. „Fotbal není násilný – násilní lidé ho zneužívají jako platformu,“ prohlásil a vyzval k jasné identifikaci viníků a jejich doživotnímu vyloučení z fotbalu.
OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa
Egyptský trenér Hossam Hassan po zápase, který skončil bezbrankovou remízou, prohlásil, že si žádných incidentů na stadionu nevšiml. Na lavičce se prý plně soustředil na hru.