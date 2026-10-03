Ať se Naderi ukáže! přejí si čtenáři. Proti Španělsku by nechali chytat Kinského

Zbývajícím mužem s rukavicemi je Antonín Kinský, jednička anglického Tottenhamu, který zatím obě utkání Ligy národů sledoval z lavičky. První zápas s Chorvatskem (1:2) odchytal Lukáš Horníček, ten druhý s Anglií (0:2) zase Matěj Kovář.
Přijde v sobotu večer v Oviedu od 20.45 řada na dalšího v pořadí?
Čtenáři se na tom shodli drtivě. Zároveň na první příčku opět vyhlasovali útočníka Adama Hložka, jenž je dosud v jejich očích nejoblíbenějším hráčem aktuálního srazu.
Sestava čtenářů proti Španělsku
Kinský – Chaloupek, Krejčí, Kričfaluši, Sláma – Macek, Ambros, Sadílek – Radosta, Naderi, Hložek
Tentokrát by však mohl nastoupit na jiné pozici.
Hned na čtvrté místo hlasující vyzdvihli v úvodu zmíněného Naderiho, jenž by se se svými centimetry vyšvihl na hrot. Hložek může bez problémů nastoupit zkraje, na tom druhém může znovu hrát Matěj Radosta.
Čtenáři by do základu poslali i Lukáše Ambrose, který by mezi nimi zaujal roli desítky po potrestaném Pavlu Šulcovi. Hrát nemohou ani zranění Adam Karabec, jenž zůstal v Praze, a Vladimír Coufal. Mezi 23 hráčů nominovaných k utkání se stejně jako v předchozím duelu nedostal útočník Václav Sejk.
ANKETA: Podívejte se, jak jste hlasovali
V obraně by tak na Coufalově místě mohl znovu nastoupit Štěpán Chaloupek, vedle něj by hlasující nasadili Ladislava Krejčího a dalšího nováčka Ondřeje Kričfalušiho, který by vedle Kinského také debutoval.
Na pozici levého beka důvěřují čtenáři Jiřímu Slámovi, v záloze by nasadili vedle stálice Michala Sadílka ještě zkušeného Romana Macka.
Jak utkání ve Španělsku dopadne?