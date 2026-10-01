Naderi do základu, nebo je brzy? Kdo proti šampionům místo Šulce s Karabcem?

Naderi je hrotový útočník z Glasgow Rangers, k národnímu mužstvu se po vyřízení všech potřebných dokumentů připojil v úterý a o den později poprvé trénoval.
Do sobotního výkopu v Oviedu proti mistrům světa stihl ještě čtvrteční přípravu a absolvuje i páteční předzápasový trénink.
K tomu je prostor a čas na sezení s trenérem, který mu u videa může nastínit své představy, co po něm na hřišti bude chtít.
ANKETA: Kdo by měl proti Španělsku nastoupit
Vyberte základní jedenáctku na duel Ligy národů proti mistrům světa
Pokud by Denia zvažoval Naderiho nasazení do základní sestavy, jeho konkurent Adam Hložek, nejlepších z Čechů proti Anglii, by se případně mohl posunout na pozici jednoho z podhrotových či křídelních hráčů místo Šulce. Ten dostal červenou kartu a proti Španělům nastoupit nesmí.
Jestliže kouč usoudí, že na nasazení Naderiho od první minuty je ještě brzy, tak se jako náhrada za Šulce nabízí Lukáš Ambros. Své místo v základní sestavě by si měl udržet Matěj Radosta, příjemné překvapení duelu s Anglií. A Hložek je jasný.
Když Naderi od začátku nenastoupí, musí se řešit ještě absence Karabce, který v obou duelech pod vedením španělského kouče zaujal pozici na levé straně, byť v průběhu utkání proti Chorvatům i Angličanům si ofenzivní hráči posty měnili.
V případě defenzivnějšího složení základní jedenáctky se nabízí Alex Král, střídající hráč v obou zápasech.
Pokud by chtěl Denia zůstat u stejného rozestavení se dvěma defenzivními záložníky (Sadílek, Červ) a třemi ofenzivními, je k Radostovi s Ambrosem variantou Ondřej Lingr, jenž zraněného Karabce střídal.
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Ztráta pro Spartu: zranění Karabce z duelu s Anglií je vážnější, reprezentaci opustil
Česko odehraje v sobotu třetí zápas v elitní úrovni Ligy národů a další otázkou je, jestli do něj půjde opět s jiným brankářem.
Lukáš Horníček byl oporou proti Chorvatsku (1:2), Matěj Kovář výrazně podržel tým proti Anglii (0:2). Teď je řada na Antonínu Kinském, aby se také ukázal.
Složení obranné řady závisí na tom, jestli bude fit Vladimír Coufal, který kvůli nespecifikovaným zdravotním potížím vynechal úterní duel proti Anglii. Měl svůj individuální tréninkový režim a o jeho nasazení se rozhodne zřejmě až v den utkání v Oviedu.
Obstojně ho zastoupil Štěpán Chaloupek, který je spíš stoperem, ale zaskočit na pozici krajního obránce mu nedělá problém. Jako druhý pravý bek vedle Coufala je v kádru Michal Sáček, ten zatím nedostal ani minutu.
Ve středu obrany zřejmě zůstane kapitán Ladislav Krejčí. Obě utkání odehrál Robin Hranáč, naopak další stopeři Martin Vitík a Ondřej Kričfaluši se na hřiště zatím nedostali. Měli by šanci dostat?
Na pozici levého obránce nastoupil v obou duelech Jiří Sláma, na větší minutáž čeká Ondřej Zmrzlý.
Pokud se vrátí Coufal a Denika bude chtít zachovat stoperskou dvojici Hranáč – Krejčí, může na levý kraj nasadit Chaloupka.
Jak byste sestavu složili vy?