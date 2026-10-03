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ONLINE: Španělsko - Česko, hosté se šesti změnami, chytá Kinský, hraje Sáček

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Sledujeme online   19:32

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čeští fotbalisté proti čerstvým mistrům světa. A trenér Santi Denia proti „svým“. Poprvé v rámci elitní skupiny Ligy národů hraje národní tým venku, ve španělském Oviedu čelí zatím největší zkoušce. Jak dopadne? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 20.45.

Dvě domácí utkání Češi nezvládli, byť se prezentovali sympatickým herním projevem. Padli s Chorvatskem (1:2) i s Anglií (0:2), která na letním světovém šampionátu získala bronz.

A o čtyři dny později jdou na zlaté medailisty, kteří po mistrovství Evropy ovládli i nejcennější mezinárodní trofej.

Výběr kouče Luise de la Fuenteho vypadá nezastavitelně, v základní hrací době neodešel poražený už čtyřicet zápasů v řadě.

Proti němu posílá jeho protějšek a velmi dobrý známý Santi Denia následující základní sestavu: Kinský – Sáček, Chaloupek, Krejčí, Sláma – Macek, Král, Ambros – Radosta, Hložek, Lingr.

Je to šest změn proti úternímu duelu s Anglií: chytá Kinský, v obraně je nově Sáček, kompletně nová je záloha Macek, Ambros, Král a v útoku je Lingr.

Na lavici jsou Kovář, Hranáč, Sadílek, Červ, potrestaný je Šulc a zraněný Karabec.

Ve španělském výběru nechybí Laporte, Yamal, Rodri, Pedri, Olmo či Baena, kteří v červenci nastoupili ve vítězném finále mistrovství světa. Z opor jen na lavici usedl Cucurella, Oyarzabal či brankář Unai Simón.

Češi jsou zatím v tabulce své skupiny poslední. Pokud na čtvrtém místě zůstanou i po podzimu, přesunou se rovnou do příští edice Ligy národů B. Dlouhé reprezentační okno zakončí v úterý na stadionu bronzového týmu z posledního světového šampionátu Anglie. V listopadu je pak čeká domácí zápas se Španělskem a cesta do Chorvatska.

Španělsko načalo Ligu národů vítězstvím 3:2 ve Wembley proti Anglii, pak si poradilo s Chorvaty 4:1, s nimiž bude hrát znovu v příštím týden.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Španělsko vs. ČeskoFotbal - Skupina 3 - 3. 10. 2026:Španělsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
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3. 10. 20:45
  • 1.31
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4. 10. 10:15
  • 1.20
  • 4.79
  • 7.87
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4. 10. 10:15
  • 1.25
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4. 10. 10:15
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Program a výsledky
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Výsledky

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