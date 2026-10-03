ONLINE: Španělsko - Česko, hosté se šesti změnami, chytá Kinský, hraje Sáček

Dvě domácí utkání Češi nezvládli, byť se prezentovali sympatickým herním projevem. Padli s Chorvatskem (1:2) i s Anglií (0:2), která na letním světovém šampionátu získala bronz.
A o čtyři dny později jdou na zlaté medailisty, kteří po mistrovství Evropy ovládli i nejcennější mezinárodní trofej.
Výběr kouče Luise de la Fuenteho vypadá nezastavitelně, v základní hrací době neodešel poražený už čtyřicet zápasů v řadě.
Proti němu posílá jeho protějšek a velmi dobrý známý Santi Denia následující základní sestavu: Kinský – Sáček, Chaloupek, Krejčí, Sláma – Macek, Král, Ambros – Radosta, Hložek, Lingr.
Je to šest změn proti úternímu duelu s Anglií: chytá Kinský, v obraně je nově Sáček, kompletně nová je záloha Macek, Ambros, Král a v útoku je Lingr.
Na lavici jsou Kovář, Hranáč, Sadílek, Červ, potrestaný je Šulc a zraněný Karabec.
Ve španělském výběru nechybí Laporte, Yamal, Rodri, Pedri, Olmo či Baena, kteří v červenci nastoupili ve vítězném finále mistrovství světa. Z opor jen na lavici usedl Cucurella, Oyarzabal či brankář Unai Simón.
Češi jsou zatím v tabulce své skupiny poslední. Pokud na čtvrtém místě zůstanou i po podzimu, přesunou se rovnou do příští edice Ligy národů B. Dlouhé reprezentační okno zakončí v úterý na stadionu bronzového týmu z posledního světového šampionátu Anglie. V listopadu je pak čeká domácí zápas se Španělskem a cesta do Chorvatska.
Španělsko načalo Ligu národů vítězstvím 3:2 ve Wembley proti Anglii, pak si poradilo s Chorvaty 4:1, s nimiž bude hrát znovu v příštím týden.